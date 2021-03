sin fueros

Tentación ciclista

El diputado "Chango" Sancassani participó de un sorteo de bicicletas que organizó el municipio de Zonda y, cuando le tocó hacer su entrega, los testigos dicen que miró el rodado con cariño. Es que es un fanático de las bicis, al punto de que suele hacer ciclismo de montaña.

Sueño cumplido

El intendente de Rawson, Rubén García, dijo haber cumplido un sueño gracias al plan "nuestro kiosco". Es que, con la entrega de llaves de un local, pudo hacer de kiosquero por unos minutos. Allegados dijeron que lo apartaron rápido por miedo a hacerle caer las ventas al dueño.

- Estalló

En la última sesión del Consejo Superior de la UNSJ, hubo consejeros que le recriminaron al rector Oscar Nasisi el uso del canal, la página y las redes sociales en favor de su candidato, Roberto "Duro" Gómez, en detrimento de otros postulantes. Enfurecido, el titular de la casa de altos estudios negó a los gritos que hubiera tal bajada de línea y que estaba cansado de los ataques. En ese marco, fuentes consultadas contaron que el decano de Arquitectura viene pegándose a Nasisi en toda actividad oficial, por lo que es inevitable que, durante las coberturas universitarias, aparezcan los dos juntos.

- Bronca

Hay versiones que indican que los ánimos están caldeados en la CGT, luego de que dirigentes de la UOM, entre ellos, Julio César Figueroa, número tres de la central obrera, salieran a criticar a AOMA por la quita de afiliados. De hecho, dicen que Eduardo Cabello, titular de la CGT y de la UOCRA, estaría molesto porque el tema se solucionaría con la definición del encuadramiento sindical, lo que debe realizar el Ministerio de Trabajo de la Nación.

- Mensaje

El jefe de los fiscales, Eduardo Quattropani, envió un claro mensaje a los que dicen que el caso de la chica de 14 años entregada a la prostitución no tendrá solución porque hay personas conocidas involucradas. En rueda de prensa dijo que "eso no se negocia. No hay billetera que pague eso".