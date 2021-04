sin fueros

1 de 1 | ASUSTADO. El secretario de Deportes, "Coqui" Chica, se llevó un susto enorme con una máquina de papelitos, dado que se encontraba cerca cuando el aparato se activó. Allegados indicaron, entre risas, que viene con susto desde que algunos lo ponen como posible candidato electoral. Experto en baile El intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, demostró ser un experto en coreografías para niños. En la visita a un jardín de infantes, el jefe comunal sacó a relucir que sabe cada paso de los temas del payaso "Piñón Fijo". Incluso, los más chicos le pidieron un "bis". - Mesa En un café cercano a la Legislatura se pudo ver en una misma mesa al kirchnerista Ruperto Godoy, del Instituto Patria, y al diputado del Frente Grande, Horacio Quiroga. Un conocido de ambos los chicaneó con que si estaban definiendo la lista kirchnerista para competir en la posible interna del Frente Todos de cara a la elección legislativa. Los dirigentes sólo soltaron risas y el rivadaviense apuntó que la negociación iba a ser con "un té de tilo de por medio", para tomar el asunto con tranquilidad, contaron los testigos. - Manso El embajador de Italia en la Argentina hizo reir a los miembros del gabinete provincial al hacer referencia a su apellido. Giuseppe Manzo dijo que, si bien se veía como una persona tranquila, "no soy tan manso como dice mi apellido", frase que despertó la risa de todos los funcionarios uñaquistas. - Comida Luego de la reunión extraordinaria del Acuerdo San Juan, se pudo ver los referentes de la oposición almorzando en un restorán céntrico. Allegados indicaron que hubo un gran altercado, pero no fue político, ya que, al parecer, ninguno de los dirigentes quiso hacer frente a la abultada cuenta. Las fuentes apuntaron que, para no generar conflicto, cada uno pagó lo que consumió. - Tranquilo En el último día de la semana se pudo ver a un dirigente político tranquilo degustando un café. Al ver a periodistas, consultó cuáles eran las últimas novedades en materia de armado electoral. Los cronistas indicaron que no había noticias, ya que, desde su espacio, no estaba generando novedades. El político, con la cabeza gacha, reconoció que su partido y la participación de este en un frente estaba con las "aguas tranquilas". - Zapatos La ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, demostró tener graves problemas para usar tacos. Es que, tras la apertura de sesiones en Diputados, tuvo que caminar varias cuadras hasta su vehículo y cuando llegó, lo primero que hizo fue sacarse el calzando. ()