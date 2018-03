Convocatoria. El intendente de Ullum, Leopoldo Soler, llamó a los medios para criticar a Salinas y asegurar que no hay irregularidades en las cuentas municipales.

El intendente de Ullum, el basualdista Leopoldo Soler, armó ayer una conferencia de prensa en la que arremetió contra la concejal justicialista, Daniela Salinas. El jefe comunal calificó de mentirosa a la edil que acudió al Tribunal de Cuentas para que audite posibles sobreprecios en la compra de materiales de construcción, el destino de fondos a una cooperativa y la compra de una bloquera, que a pesar de estar cancelada, todavía no llega al municipio. En ese marco, resaltó que la mujer tiene una actitud enfermiza y que busca perjudicarlo, ya que señaló que no hay ninguna irregularidad y que por eso iniciará acciones legales.



El cruce entre el jefe comunal de Ullum y la concejal viene desde que el basualdista comenzó su gestión, pero se vio intensificado a principio de mes cuando Salinas le presentó al órgano de control un escrito para que revise la cuenta municipal de 2016 por supuestas irregularidades. La movida le valió a la edil que la propia presidente del cuerpo deliberativo, Graciela Gil, llamara a una sesión extraordinaria para tratar "su conducta", medida que no vio la luz por ser improcedente. Luego de esos episodios, el camión de Salinas apareció envuelto en llamas en la madrugada del sábado. Por la situación, el intendente se solidarizó, pero a la vez puso en duda los motivos, al manifestar que "si fue intencional, pido que se investigue un autoincendio".



En la conferencia, Soler le achacó a Salinas el haber sido parte de la administración de Daniel Albarracín, al que denunció y que cuenta con varios procesos iniciados en la Justicia. Además, explicó que con la presentación en el Tribunal de Cuentas, la concejal "quiere manchar esta gestión de corrupción. Nunca existieron sobreprecios, es una denuncia vaga. Son declaraciones irrisorias". La mujer había comparado los precios de los materiales de construcción adquiridos por la comuna con otro comercio, lo que arrojaba diferencias de hasta un 190 por ciento en perjuicio de la comuna.

Soler aseguró que siempre se "eligió lo más barato" a la hora de comprar los productos.

Soler además disparó que "siendo una edil, no puede inventar semejantes situaciones" y dijo que "está mintiendo demasiado. Esto ya empieza a ser grave y sistemático. Es digno de evaluarlo como una actitud enfermiza". Sobre la cooperativa que recibe 400 mil pesos mensuales y que la concejal puso en duda, el intendente aseguró que tiene todos los papeles en regla con la AFIP. Y con respecto a la bloquera, indicó que está retrasada, pero que llegará al departamento.



La concejal recordó que sólo le ha pedido al Tribunal de Cuentas que evalúe cifras y situaciones que estima irregulares, que nunca insultó al intendente y que no ha aprobado el ejercicio 2016 del municipio, como aseguró Soler. Por los dichos sobre el autoincendio, dijo que analizará si corresponde alguna presentación judicial.