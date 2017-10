En espera. El concejal Leonardo Lorenzo presentó un proyecto de declaración, pero el oficialismo basualdista lo derivó a comisión. Aún no tiene dictamen y el edil peronista solicitará que pase esa instancia y se debata en el recinto.

En medio del reclamo de Buenos Aires para recuperar las partidas del Fondo del Conurbano, movida que puede afectar a las arcas locales, concejales justicialistas buscaron que, a través de ordenanzas, los municipios apoyaran las gestiones del gobernador Sergio Uñac para no perder un peso de esos recursos. Así, dentro de las comunas del Gran San Juan, solo en Rivadavia aún no ha habido una manifestación institucional de respaldo al mandatario. En el departamento, el edil peronista Leonardo Lorenzo había presentado un proyecto de declaración en ese sentido, el cual aún está en estudio en comisión. Por eso, aseguró que esta semana planteará que pase de esa instancia y se trate en la sesión del cuerpo deliberativo.



La puja sigue latente en el oficialismo provincial, al punto de que el tema lo reinstala un concejal justicialista cuando hoy arribará el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Marcos Peña, quien respaldó el reclamo de la gobernadora macrista de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al que calificó de "muy coherente".



El llamado Fondo del Conurbano se metió en la campaña luego de que la Corte Suprema de Justicia comenzara a analizar la demanda que presentó Vidal. Dicha partida se creó para Buenos Aires y la misma se alimenta del 10 por ciento de la recaudación nacional del impuesto a las Ganancias. Tras un cambio en la ley, los recursos para el distrito más grande del país se congelaron en 650 millones de pesos, mientras que el excedente de lo recaudado (este año serán 53.000 millones) se reparte en el resto de las provincias. Con el paso del tiempo, devaluaciones e inflación mediante, la cifra quedó desfasada, al punto de que el resto de los distritos reciben mucho más. San Juan, por ejemplo, percibirá 2.100 millones de pesos en este año.



Ante ese escenario, Vidal planteó la declaración de inconstitucionalidad de un inciso de la norma que, de producirse, dejaría sin los millonarios recursos a las provincias, incluida San Juan. Por eso, Uñac y sus pares peronistas, y hasta los de Cambiemos, no están dispuestos a ceder nada y reclamaron que el tema se discuta y defina políticamente en el Congreso y no en la Justicia (Ver recuadro).



Debido a la fuerte defensa que viene haciendo Uñac a las partidas para los sanjuaninos, ediles peronistas buscaron que Concejos Deliberantes y Ejecutivos municipales manifestaran su apoyo a las gestiones del Gobernador. En la práctica, apuntaron a exponer a los intendentes basualdistas alineados con el macrismo. Así, en Capital, Rawson y Chimbas, distritos conducidos por justicialistas, se aprobaron proyectos de declaración en ese sentido. En Santa Lucía, se le dio el OK a una iniciativa en la que el Concejo Deliberante dio a conocer su respaldo a Uñac, pero por modificaciones del oficialismo departamental, dejó afuera de alguna definición al jefe comunal Marcelo Orrego, aseguró el edil del PJ, Marcelo Cerdera. En Rivadavia, el concejal Lorenzo presentó en septiembre un proyecto que aún está en comisión. Por eso, pedirá esta semana que el tema salga y se debata en la sesión. "Me llama la atención que nunca el intendente Fabián Martín hiciera una declaración de acompañamiento al Gobernador con una ordenanza. El modelo de Uñac es el diálogo y la obra pública, y su gestión está muy presente en el departamento", indicó el edil. Idénticas iniciativas fueron aprobadas en otros municipios como Pocito y Ullum, este último, conducido por el basualdismo.

Detalles de la disputa

En la Legislatura local

En septiembre, el PJ logró que los aliados a Cambiemos en la Legislatura apoyaran las gestiones que viene haciendo Uñac en defensa de los fondos locales. No obstante, el basualdismo, en respuesta al justicialismo, recordó las quitas en la era K.

Por la vía judicial

El Gobierno no descuidó el plano judicial. Fiscalía de Estado presentó la respuesta ante la demanda bonaerense, en la que solicitó que la Corte Suprema se declare incompetente, ya que los fondos coparticipables deben debatirse en el Congreso.

Gobernadores

El 6 de septiembre, 21 de las 24 provincias estuvieron representadas (con 18 gobernadores y tres vice) en una cumbre que se realizó en la Casa de San Juan en Buenos Aires. Los mandatarios peronistas, aliados a Cambiemos y los de sellos provinciales dejaron plasmado en un documento que los perjudica la demanda de la bonaerense María Eugenia Vidal que busca recuperar los recursos del Fondo del Conurbano. Asimismo, reclamaron que el tema debe debatirse entre la Nación, los distritos y el Congreso y le solicitaron "respetuosamente" a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se expida hasta que el mismo se trate políticamente. Si bien se trató de una demostración de fuerza, los gobernadores aclararon su "permanente predisposición al diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas".