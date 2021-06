Pocas horas antes de que se realizara la elección en la UNSJ, la Cámara Federal de Mendoza dispuso la suspensión del acto eleccionario. ¿El motivo? la Justicia dio lugar al planteo de Mónica Morvillo, en el que solicitaba que los docentes que no concursaron su cargo, no tengan derechos políticos y, por ende, no puedan votar.

"Suspender provisoriamente la realización del acto electoral previsto para el día 10/06/2021 en las condiciones y circunstancias que fuere convocado por las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, todo ello, a las resultas de la resolución que éste Tribunal de Alzada dicte", dice textualmente la resolución enviada a las autoridades de la casa de altos estudios.

La cuestión de fondo

La Sala A de la Cámara Federal de Mendoza debe definir si los docentes interinos en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) pueden votar y si los regulares, además, pueden candidatearse.

Mónica Morvillo, miembro del Consejo Superior, había acudido a la Justicia para revertir la decisión de la casa de altos estudios de habilitar a sufragar a interinos y regulares, dado que va en contra de la ley de Educación Superior, la cual sólo le otorga esos derechos políticos a los que hayan concursado sus puestos.