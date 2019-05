Obras. La primera etapa del dique El Tambolar está finalizada. Las tareas listas son: el desvío del río, dos túneles y la bóveda de la cámara de compuertas.

En el Gobierno están esperanzados. Una cláusula dentro del pliego de licitación para la construcción del dique El Tambolar abrió la puerta para generar un ahorro que puede alcanzar, al menos, los 1.200 millones de pesos. La opción surgió porque los grupos de empresas que están en competencia para llevar adelante las tareas presentaron ofertas similares y como se encuentran en un "empate técnico", las autoridades solicitaron que generen una nueva propuesta, que mañana se sabrá si accedieron o no. Así, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que cotice el presupuesto más bajo se quedará con el contrato y podrá comenzar con los trabajos a fines de julio. En su etapa inicial, la obra generará 300 puestos y requerirá 1.500 operarios en el pico de construcción.

Campamento. La obra cuenta con un campamento para 300 personas, pero el consorcio ganador deberá construir otros para albergar a 1.500 operarios en total.





El valor estimado del ahorro lo dio a conocer el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, quien indicó que la reducción entre las ofertas presentadas "puede estar entre un cinco y un diez por ciento". Los consorcios que están en carrera son dos. Uno de ellos es el que está integrado por las firmas Panedile, SACDE, Sinohydro y Petersen, Thiele y Cruz, con una propuesta económica base de 544.364.134 dólares. El segundo es el que está compuesto por Techint y Tesur, que cotizó la obra en 541.983.311 dólares. La diferencia entre ambas es menor al 3 por ciento, por lo que, según establece el pliego de licitación, las autoridades les pidieron a las compañías que revean sus propuestas y definan si están en condiciones de presentar otras más bajas. Si las empresas logran ajustar los costos un 5 por ciento, el ahorro representaría unos 27 millones de dólares, lo que al cambio de hoy se traduce en 1.200 millones de pesos.



No obstante, Ortiz Andino aclaró que las firmas no están obligadas a presentar una propuesta más económica o que la reducción puede darse en una de las UTE y no en la otra. En cualquier caso, el funcionario manifestó que "la más baja será la adjudicataria porque ambas ya han cumplido con todos los pasos administrativos". Según el ministro, "hay correcciones que las empresas pueden hacer, por ejemplo, si alguna tiene el compre argentino. También pueden achicar sus beneficios, los gastos generales, el costo de la movilización o en el armado de las plantas y los obradores". En el único punto en el que las compañías no pueden ajustar los números "es en la obra", indicó el titular de la cartera de Infraestructura.



Si bien la segunda etapa del dique El Tambolar está financiada en un 85 por ciento por la Nación, el resto sale de recursos locales a través de un fideicomiso. Por eso, un eventual ahorro también impactaría en la provincia.



La ejecución del cuarto dique sobre el río San Juan tuvo hitos importantes a través de su historia (ver cronología). El paso clave se dio en diciembre cuando se abrieron los sobres de licitación. El futuro dique permitirá incorporar 70 nuevos megavatios al sistema eléctrico sanjuanino y nacional.



La obra tenía un presupuesto oficial de 750 millones de dólares y, de acuerdo a las estimaciones, el dique estaría finalizado en 2024. Además, embalsará 605.000 millones de litros.

Cronología

Marzo de 2015

La tareas de la primera etapa consistieron en el desvío del río y la construcción de dos túneles, más la ingeniería de detalle, campamentos y obrador. Esas obras estuvieron a cargo de la UTE Techint y Panedile y tuvo un costo de 70 millones de dólares.

Junio de 2017

El gobernador Uñac y el presidente Mauricio Macri acordaron que la segunda etapa del dique se construirá a través de un fondo que se nutre de la venta de energía que producen los embalses Caracoles y Punta Negra. Antes se pensaba en un crédito chino.

Agosto de 2018

Los primeros días de ese mes, la empresa Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), publicó los pliegos de licitación. El evento contó con la presencia del ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, y se desarrolló en Casa de Gobierno.

Diciembre de 2018

Cuatro días antes de navidad y con la presencia de Frigerio y Pablo Bereciartúa, secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, se produjo la apertura de sobres de licitación. Se presentaron cuatro UTE y dos quedaron en carrera.

Abril de 2019

A principio de mes se conocieron las ofertas económicas de las empresa interesadas en construir el dique. El presupuesto oficial fue de 750 millones de dólares y los dos consorcios que compiten presentaron propuestas muy por debajo de ese valor.