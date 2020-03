Voluntad. Pese a una discapacidad motora, Hugo Limoye fue a votar en una escuela de Rawson. Cuenta con muchas elecciones apoyando al PJ. Sin embargo, lo entusiasmaba poder participar por primera vez de una interna.

Si bien desde que se anunció la interna en el Partido Justicialista el ambiente estuvo rodeado de presentaciones judiciales y fracturas entre dirigentes, el día de los comicios transitó con tranquilidad, tal cual lo reveló una recorrida de este medio y según informaron desde la Secretaría de Seguridad. Los afiliados del PJ se acercaron ayer para participar, luego de 23 años, en una elección puertas adentro. Este medio charló con algunos de los simpatizantes y todos explicaron que eran debutantes y que esperaban los resultados con ansias. Es más, algunos comentaron que no se desprenderían del mate para seguir los resultados y hacer más llevadera la espera.

Uno de los votantes fue José Nicolás Riveros, de 22 años, quien acompañó a su compañera de militancia María Inés Martínez, de 39. El joven expresó que, si bien está afiliado hace poco tiempo, la motivación de ir a sufragar sin tener la obligación de hacerlo se dio porque "hay que comprometerse con el partido y aportar nuestro granito de arena". Además, agregó que sea cual fuese el resultado, "será lo mejor para el PJ". A su vez, la mujer, quien admitió estar afiliada hace varios años, a tal punto que no supo dar precisiones, se mostró con cierto entusiasmo porque "tengo un recorrido en el partido, pero es la primera vez que voto en una interna". Así, ambos coincidieron en que fue una buena oportunidad para participar y que por eso aprovecharon la movida y le dedicaron tiempo.

Compañía. José Nicolás Rivero acompañó a María Inés Martínez a ejercer su derecho a voto. Ambos aprovecharon la mañana fresca para ir temprano y poder luego disfrutar del día.

Otro protagonista de las elecciones fue Argentino Víctor Cortés. El hombre de 79 años resaltó que "me gusta votar" y que la elección lo tenía ansioso por los resultados. La experiencia de Argentino no faltó en su relato, ya que el militante expresó que "he pasado muchas cosas, muchos gobiernos y todavía me gusta venir a votar", a lo que agregó: "Mientras pueda venir, lo voy a seguir haciendo". Hugo Limoye fue otro ejemplo de querer ser parte del comicio y no perdérselo por nada del mundo. Debido a que padece una discapacidad motora, el presidente de mesa le acercó la urna al auto para que pudiera ejercer su derecho a voto. El hombre manifestó que "hay mucho entusiasmo" y que "es la primera interna que vengo a votar". Por tal demostración de participación, una compañera que estaba cerca se le arrimó a Hugo y entre ambos confirmaron que "las personas que estamos acá somos las que queremos estar". Otros de los participantes fueron Pedro Valdeon, de 91 años, (foto portada) quien fue junto a su nieto David Borras, de 35 años. El joven explicó que ambos tenían muchas expectativas y que comparten la misma pasión por el PJ. Además, se mostraron entusiasmados y explicaron que se debía a que "es la primera interna del peronismo en la que podemos ser parte y sentimos la obligación de estar".