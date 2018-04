Intenso debate. La sesión se extendió hasta las 15. Hubo fuertes debates entre opositores y oficialistas. Los cambios en el Código Electoral recibieron 24 votos a favor y 10 en contra.

Los cambios en el Código Electoral que le permiten a la gestión uñaquista adelantar las elecciones locales de las nacionales desataron ayer una sesión picante en la Cámara de Diputados. La oposición lanzó duras críticas por la premura en el tratamiento, ya que se debatió y aprobó sobre tablas, y la finalidad de la ley. El oficialismo contraatacó la embestida y en el medio hubo chicanas y cruces de alto calibre entre los dos sectores. El debate ya venía encendido por la disputa de la ayuda que los municipios reciben de la provincia para pagar salarios (ver página 5).



Tal cual había adelantado este medio, la reforma consistió en estirar el plazo máximo de realización de las elecciones, de 120 a 200 días antes de la finalización de los mandatos de las autoridades provinciales. En la práctica, esto abre la puerta para que el Gobierno pueda convocar y llevar a cabo los comicios en el primer semestre del año que viene y así despegarlos totalmente de la disputa nacional de agosto y octubre. La otra modificación fue achicar la distancia entre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la general de cuatro a dos meses. El apuro de presentar y sancionar la iniciativa en un solo día se debió a que el oficialismo tenía enfrente una ley que marcaba un límite de tiempo para hacer retoques al sistema que regula las elecciones locales, cuyo plazo se vencía el 10 de este mes. De todas formas, Sergio Uñac viene manifestando que aún no está tomada la decisión de adelantar el hecho de ir a las urnas.



A la hora de la discusión, la basualdista Susana Laciar resaltó que el tratamiento sobre tablas de los cambios en el Código tiene "mucha gravedad institucional" y que el Gobernador "está mal asesorado", ya que no se estaba debatiendo la reforma en el tiempo límite sino "en una fecha pasada". En este último punto hizo hincapié en que la ley que prohíbe hacer modificaciones al sistema electoral establece un plazo de 18 meses antes del comicio "que debe regir", el cual, para la legisladora, es el de las PASO nacionales de agosto de 2019. Así sostuvo que la posibilidad de hacer retoques al régimen electoral se había vencido.



El primero que le contestó fue el ibarrista Carlos Munisaga, aliado del Gobierno, quien señaló que su excompañera de interbloque estaba equivocada y calificó de irresponsable sus alusiones a una "gravedad institucional". Para el diputado, no se estaba hablando de sistema electoral sino de cambios "administrativos" y de "una facultad propia del Gobernador" de convocar en elecciones en la provincia. "No voy a permitir que se nos acuse de ir contra la Constitución", resaltó. En su réplica, Laciar le recordó que estuvieron juntos en el frente que permitió que Mauricio Ibarra, el jefe político de Munisaga, fuera diputado nacional.



Por su parte, el radical Eduardo Castro, de Cambiemos, manifestó que el hecho de modificar los plazos para poder adelantar las elecciones "es una especulación política. El PJ teme al efecto de tracción del Gobierno nacional", dado que "no tienen un candidato presidencial sólido". Inclusive, señaló que no le importaba que desdoblasen los comicios y resaltó: "No te tengo miedo, grandote". Pablo García Nieto, titular de la bancada peronista, recogió el guante y recalcó que "no hay temor de nada" y que "la gente es inteligente, vota por quien defiende cada peso de los sanjuaninos y los fondos de los jubilados". La referencia fue a la disputa por el Fondo del Conurbano y a la reforma previsional, temas que encaró el macrismo y que Uñac se opuso.



La oposición en su conjunto también cuestionó el gasto que le ocasionará a la provincia realizar las elecciones. Inclusive hablaron de 600 millones de pesos. García Nieto advirtió que hay que tener cuidado con cuestionar los fondos para una elección por tratarse de uno de los primeros derechos políticos. Por su parte, Munisaga dijo que dicha inversión genera mejor democracia.

Protagonistas

PABLO GARCÍA NIETO - Titular del bloque PJ

"La ley no es para Uñac sino para todos los gobiernos. Con la norma actual se pueden adelantar las elecciones, pero los plazos prácticamente se superponían con los de la Nación. Lo que se ha hecho es dar un orden a los comicios locales".

EDGARDO SANCASSANI - Bloque Compromiso Federal

"Desde el "83 a la fecha las elecciones se han cambiado en todas las gestiones. El gobernador tiene la facultad de convocar a elecciones. Hoy estamos cambiando los plazos. En algún momento el Ejecutivo dirá adelanto o no los comicios. ¿Cuál es el problema?"

JORGE ESPEJO - Titular de la bancada bloquista

"Lo que estamos haciendo tiene su respaldo constitucional. Sólo se están modificando los plazos del Código Electoral. Esto es perfeccionar la democracia. Es una voluntad política de un Gobierno. El Gobernador tiene la facultad de convocar a elecciones".

SERGIO MIODOWSKY - Titular del bloque basualdista

"Con la reforma del Código Electoral veo que hay una urna en la cabeza. El adelantamiento de las elecciones tiene una especulación política. El mecanismo le implicará una gran erogación a la provincia, que podría destinar los fondos a otras necesidades".

CÉSAR AGUILAR - Bloque San Juan Federal

"Coincido en que desdoblar las elecciones locales de las nacionales lo convierte en un gasto oneroso para la provincia. Lo importante es hacer coincidir todos los comicios en una misma fecha para reducir las erogaciones y montos".

GUSTAVO USÍN - Titular del bloque Actuar

"¿Cuánto sale una elección? ¿Alguien lo puede decir? Si no se sabe, es irresponsable dar posibilidades de convocar a elecciones discrecionalmente. ¿Por qué en San Juan hay una apreciación distinta a la Nación, que tiene fechas fijas de los comicios?".

Otros proyectos en el recinto



El Gobierno también presentó un proyecto de ley de financiamiento para los partidos. Según habían dicho las fuentes, la provincia aportará fondos a las fuerzas políticas de acuerdo a los votos que obtuvieron en las elecciones anteriores. Así, contarán con recursos para difundir sus propuestas en los diferentes medios de comunicación. El proyecto pasó a comisión para su estudio. Por otro lado, la Cámara aceptó la renuncia de la jueza María Esthela Tonelli, miembro de la Cámara de Apelaciones de Paz. Además, Eduardo Cabello fue designado vice primero del cuerpo y Juan José Orrego como vice segundo.