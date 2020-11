Ante el pedido de los intendentes, en el Gobierno no descartaron dar una asistencia económica para que los municipios se acoplen a la medida de la gestión uñaquista y puedan dar un plus de fin de año a sus empleados. Si bien desde el Ministerio de Hacienda, que conduce Marisa López, dejaron bien en claro que "hoy no hay nada previsto" y que la última palabra la tiene el Gobernador, indicaron que es una posibilidad, la cual se definirá cuando cierre el ejercicio fiscal de noviembre, debido a que en ese momento sabrán con qué monto dispone la provincia en materia de recursos. Además, según explicaron, en el Ejecutivo, hasta el momento, no han cerrado el valor del bono para los estatales ni si se pagará de una vez o por tramos, por lo que primero deben sellar esos detalles para determinar si habrá ayuda a los municipios. En ese marco, aclararon que, de existir un aporte, será a través del Fondo de Emergencia Municipal (FEM), una herramienta que se creó en la ley de coparticipación municipal para asistir a los departamentos en momentos de crisis.

El que habló del tema fue el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, luego de que los jefes comunales de Capital, Rivadavia, Chimbas, Rawson, Pocito, Albardón y Santa Lucía indicaran que iban a pedir una ayuda del Ejecutivo. El funcionario indicó que, "por el momento, no está definido (la ayuda a los municipios). Y la decisión no está tomada en función de que todavía no tenemos los números finales de noviembre, correspondientes a la coparticipación federal de impuestos y a la recaudación por Rentas". En esa línea, Torrent recordó que, si bien hubo una mejora de dichos fondos en los últimos meses, producto de la reactivación económica nacional y provincial tras el freno por el coronavirus, "las cuentas provinciales todavía siguen entre 9 y 10 puntos por debajo de lo presupuestado", lo que implica una diferencia de unos 5.500 millones de pesos. De hecho, hace unos días, la ministra confirmó que la provincia cerrará el año con déficit de entre 1.000 y 1.500 millones de pesos, correspondiente a la "deuda flotante", esto eso, lo que el Estado debe pagar por mes a sus proveedores. Así, el secretario de Hacienda ratificó que los recursos con los que cuente la provincia en noviembre serán clave para determinar el valor del plus estatal y si el Estado está en condiciones de asistir a los municipios.

Sobre la asistencia, Torrent resaltó que, producto de la pandemia, "la provincia viene ayudando a los municipios a través del Fondo Emergencia Municipal". Incluso, destacó que el mes pasado se giraron fondos por 26 millones de pesos para que los 19 municipios puedan hacer frente al incremento salarial del 8 por ciento, el cual había sido anunciado por el Gobernador en septiembre y que corresponde al descongelamiento del acuerdo salarial pactado en marzo con los sindicatos estatales. En ese marco, "están previstas partidas iguales para noviembre (se transfiere la semana que viene) y para diciembre", dijo el funcionario. Por otro lado, en lo que va del año, "el Ejecutivo ya distribuyó 267 millones de pesos del FEM, recursos que han sido destinado a cuentas generales de los municipios para que sean utilizados de acuerdo a sus necesidades", incluido el pago de salarios.

La decisión de destinar esos fondos a las comunas surgió porque, al igual que la provincia, las cuentas municipales también cayeron producto de la pandemia.

Municipales

4.700 Es la cantidad de empleados municipales de planta permanente en los 19 departamentos. Los contratados ascienden a 3.070, mientras que los becarios alcanzan los 5.400.