Juntos. A pesar de que los sectores que representan el intendente Vega y el diputado Barifusa mantienen diferencias, siempre se han mostrado juntos.

Para el Partido Justicialista de Jáchal la situación es clara: si quieren buscar una victoria en las elecciones del año que viene, primero tienen que estar unidos. Así lo reflejaron el intendente Miguel Vega y el diputado Jorge Barifusa, quienes lideran sectores que aún mantienen diferencias, las cuales surgieron en los comicios de 2015, cuando ambos espacios fueron a internas y ganó el del actual jefe comunal. De cara a los lugares a pelear en 2019, Vega explicó que tiene ganas de seguir encabezando el proyecto, pero que las definiciones se darán más adelante. Por su parte, Barifusa reconoció que le gustaría continuar como legislador. Pero ambos aclararon que todo dependerá del visto bueno del presidente del PJ local, Sergio Uñac, y del apoyo local, además de rechazar la posibilidad de una interna.



En ese marco, ambos se mostraron conciliadores entre sí. El intendente dijo que ve con buenos ojos la chance de que el diputado vuelva a ser candidato en ese puesto, mientras que este último reconoció que si Vega se lanza y tiene el OK de Uñac, trabajará a su lado.



Los chispazos estallaron en 2015. Barifusa no podía competir por la Intendencia porque había completado su segundo periodo y promovió a quien en su momento fue su secretario de Obras, Héctor Leiría. Dentro del justicialismo surgió Vega, un contador de la sucursal jachallera del Banco Nación, que también encontró el respaldo de Uñac. Ambos espacios fueron a internas y, de acuerdo a la ley de las PASO locales, llevaron al exintendente como candidato a diputado. Vega triunfó y le sacó casi seis puntos a Leiría, lo que desató encontronazos que aún persisten. De hecho, desde el sector del actual intendente habían manifestado que los seguidores de Barifusa no acompañaron lo suficiente en la general de ese año, al punto que la victoria final de Vega fue cerrada y hasta hubo acusación de corte de boleta a favor del hoy diputado, quien ganó más holgado.



Sobre las diferencias con el sector que representa Vega, el diputado habló de "unificar criterios de trabajo" y "limar asperezas" porque "hay una necesidad de trabajar juntos y llegar a un punto que nos permita, para el proceso que viene, transitar la campaña y defender los espacios que tenemos". Según manifestó, él nunca tuvo diferencias con el actual intendente, pero la interna en 2015 marcó posturas distintas "que hay que sobrepasar".



Vega se mostró en sintonía con los dichos de Barifusa al indicar que "debo reconocer que hubo diferencias, pero que son naturales de un proceso de internas como el que vivimos en las elecciones pasadas". Además, dijo que "se tiene que dar una unidad en el departamento y tenemos la enorme responsabilidad, como autoridades de Junta, de trabajar en ese sentido".



Por otro lado, el tablero político jachallero se modificó porque el que salió segundo en los comicios de 2015, el exintendente Franklin Sánchez, ya no está en carrera, dado que a fines del año pasado fue designado como Defensor Oficial en el Poder Judicial. Tanto el oficialismo como la oposición se encuentran hoy a la caza de los votantes de Sánchez y según reconocieron desde ambos espacios, ya vienen trabajando en ello.







>> Puja en el Concejo

El PJ jachallero buscará una victoria holgada en las elecciones del año que viene para que esos números se vean reflejados en las bancas que hoy tiene en el Concejo Deliberante.



Actualmente, el oficialismo tiene tres ediles, la mitad de los miembros del cuerpo deliberativo, por lo que los proyectos que promueve el jefe comunal Miguel Vega necesitan del apoyo opositor para ser aprobados en el caso de mayorías calificadas.