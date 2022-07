El fallecimiento del exdiputado Miguel Sepúlveda, en Valle Fértil, dejó un vacío en Juntos por el Cambio (JxC). Sin la principal figura opositora, el espacio que conduce Marcelo Orrego busca alianzas en el departamento para tener posibilidades de competir en los comicios del 2023. Así, desde el partido municipal IDEAS, su presidente y concejal Matías Luna, confirmó que ha mantenido reuniones con el líder de la coalición y que la relación entre ambos espacios "es muy buena", por lo que perfila un trabajo en conjunto. A su vez, según indicaron fuentes departamentales, hay un sector de origen bloquista, que se ha apartado de la estructura del partido de la estrella, por diferencias con la conducción que ha decidido acercarse al orreguismo.

En la vereda de enfrente, el oficialismo que conduce el intendente Omar "Mengueche" Ortíz presenta varias figuras como posibles candidatos, lo que demuestra una estructura de peso en la comuna, aunque desde la oposición sostienen que la cantidad de postulantes a ocupar el sillón que dejará el jefe comunal responde a divisiones internas dentro del FdT (Ver Los nombres...).

Tal como ocurre en otros distritos, el movimiento político en Valle Fértil se da porque el intendente no puede repetir mandato. Así, el principal espacio opositor busca tener presencia que le sirva de puerta de entrada a los vecinos vallistos. Ese rol lo supo ejecutar Sepúlveda, exdiputado, por lo que su ausencia deberá ser cubierta si JxC busca resultados el año que viene.

Según indicaron las fuentes, Orrego sabe que si busca ser candidato a gobernador en las próximas elecciones, debe tener presencia en los 19 departamentos. Con esa mirada, debe cambiar la realidad de JxC en Valle Fértil. Es que la principal alianza opositora no tiene figuras desde 2019, cuando el propio Sepúlveda fue candidato a intendente. El exlegislador no tuvo buenos resultados, dado que su lista no llegó a cosechar ni una banca en el Concejo Deliberante. Con un resultado adverso, el FdT consiguió tres de los cincos cargos en el Legislativo, uno quedó para el Frente San Juan Primero y otro para IDEAS, el que no llegó a cerrar un acuerdo con el frente Con Vos de Orrego. San Juan Primero había llevado como candidato a diputado a Ángel Carrizo, quien supo ser de Producción y Trabajo, pero hoy está alineado con el intendente Ortiz, dijeron las fuentes. Las necesidades de Orrego se vieron reflejadas el fin de semana, cuando el diputado se hizo presente La Majadita, en la fiesta provincial del Chivo, con otros referentes de JxC.

Sobre su relación con JxC, el presidente de IDEAS, Luna, indicó que "hemos tenido reuniones con Orrego porque el objetivo es claro, sabemos que necesitamos sumarnos entre todos, con madurez política para elegir las candidaturas para formar un buen proyecto para el Valle". Así, dijo que "todavía hay que seguir trabajando y reuniéndonos, pero la posibilidad de trabajar juntos está". Incluso, sobre una posible integración y cómo se definirán los postulantes, Luna dijo que "el que mejor esté va a ser el cabeza de lista".

Desde lo que sería un bloquismo disidente en Valle Fértil, las fuentes indicaron que tienen intenciones de participar y coinciden con IDEAS y con JxC de que el candidato opositor será quien esté mejor posicionado de cara a las próximas elecciones.

Los nombres que suenan en el oficialismo

El intendente de Valle Fértil, Omar "Mengueche" Ortíz, afirmó que son varios los nombres que suenan para la sucesión en el sillón comunal. Lo hizo al aclarar que se trata "de un mismo equipo que trabaja para que el mismo proyecto político se mantenga en el departamento". Así, sostuvo que entre los que perfilan y "hablan el mismo idioma" figuran el actual diputado departamental, Silvio Atencio; la secretaria de Gobierno del municipio, Cristina Salinas; el subsecretario de Gobierno, Jorge Castro; y la secretaria de Hacienda, María Luisa Romero. A ellos también se les suma el administrador del Parque Ischigualasto y exdiputado provincial, Emilio Fernández. Sobre este último, el intendente hizo una aclaración y marcó diferencias al expresar que "todos pretendemos estar dentro del proyecto de Sergio Uñac. Si Emilio Fernández está dentro del partido y dentro de ese proyecto, también está dentro del equipo". Por el contrario, en la oposición afirman que hay una fuerte interna entre los aspirantes oficialistas. Ortiz asumió en el cargo en 2015 y fue reelecto en 2019, por lo no puede ir por la reelección.

Coalición Cívica, dentro del principal frente opositor

Lo que en principio fueron intenciones, se transformaron en hecho concretos que hicieron que Juntos por el Cambio (JxC) sume un partido más dentro de su armado provincial. Facundo Guzmán, referente local de la Coalición Cívica ARI, confirmó que el espacio se sumó al armado de Marcelo Orrego, por lo que trabajará bajo ese paraguas de cara a las elecciones del 2023. Se trata de un cambio en la configuración de las alianzas, ya que Guzmán venía dentro de Consenso Ischigualasto, al punto que fue compañero de fórmula de Marcelo Arancibia en los comicios legislativos del año pasado. El pase político se dio luego de "varias charlas con Orrego y con Fabián Martín", que se iniciaron a fines de abril cuando el presidente de la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, visitó la provincia y se reunió con su par de Santa Lucía y con el intendente de Rivadavia.

Si bien la Coalición Cívica estará integrada a JxC, Guzmán indicó que seguirá trabajando para "unir a toda la oposición en la provincia", frase que vienen sosteniendo desde Consenso Ischigualasto y que en el frente opositor no lo descartan. La incorporación del partido de Lilita Carrió a JxC tiene mucho peso simbólico. Es que se trata de una agrupación que busca convertirse en partido político. Guzmán señaló que ya tienen listas las 2.324 afiliaciones para cumplir con el requisito.