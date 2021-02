Luego de casi dos años de estar paralizadas, los trabajos sobre las cloacas de Rivadavia se reactivarán y se encaminan a avanzar y finalizar de una vez por todas. Desde el ministerio de Obras y Servicios, que conduce Julio Ortiz Andino, confirmaron que hubo un acuerdo entre OSSE y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), el órgano a cargo de la financiación. Con ese OK, se firmó un nuevo convenio entre los organismos y las constructoras con un precio actualizado por las tareas de entre un 210 y un 290 por ciento, ya que el anterior era de 2017. Así, el presidente de la empresa estatal del agua, Guillermo Sirerol, indicó que hubo cambios de empresas y que, a más tardar, la semana que viene se sellará el nuevo contrato para dar inicio formal a la reanudación. El funcionario apuntó que el nuevo plazo de obra es de 18 meses, por lo que, al menos, 23.000 vecinos de Rivadavia deberán esperar hasta el segundo semestre del año que viene para ver los trabajos finalizados.

Las tareas en vista son dos: las que corresponden al "Colector Sudeste y Redes Colectoras de Villa Seminario, Barrio Meglioli, Camus, Natania XV y otros", y la instalación de las "Redes Colectoras del Barrio Municipal, Bancario, Los Ceibos, Foeva y otros". Ambas fueron licitadas en julio de 2017 y se iniciaron en abril de 2018, pero, por una serie de conflictos, se frenaron en marzo de 2019. Ambas quedaron con pequeños porcentajes de avance: la primera, con un 21 por ciento de ejecución, mientras que la segunda con apenas el 8 por ciento. La principal traba fue que se cambió el proyecto ejecutivo por uno mejor. Esto es que, una vez iniciadas las obras, se decidió la instalación de una cañería colectora de mayor capacidad y se plantearon nuevos recorridos, lo que modificó el diseño original. El OK a dichos cambios se vio demorado en Enohsa que, en su momento, estaba administrada por la gestión macrista. La entidad no giró los fondos a OSSE y la firma estatal no pudo hacer los desembolsos a las empresas, por lo que las tareas se paralizaron. A ese conflicto se le sumó la inflación que, luego de dos años desde la licitación y adjudicación, pasó a ser un tema central de discusión entre las compañías, Obras Sanitarias y Enhosa. Incluso, fuentes empresariales habían indicado que las constructoras no estaban de acuerdo con los montos que proponía la entidad nacional, ya que eran inferiores al aumento de los precios, que superaban el 200 por ciento. Por eso, hubo cambios.

Sirerol explicó que la empresa Cicón tenía el "Colector Sudeste y Redes Colectoras de Villa Seminario..." y ahora quedó en manos de la firma Federico Hnos. Por su parte, las "Redes Colectoras del Barrio Municipal..." estaban a cargo, hasta el año pasado, de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por César Borrego y Darío Fojo. Pero la primera dio un paso al costado y fue suplantada por RedesCom, mientras que la segunda se mantiene en el contrato.

En los montos de las obras hubo un incremento de entre un 210 y 290 por ciento respecto a los valores iniciales. El titular de OSSE indicó que la primera de las tareas se adjudicó por 124.474.317,81 pesos y pasó a 389.477.498,73 pesos; mientras que la segunda saltó de los 82.856.862 pesos iniciales a 326.890.202 pesos. Incluso, Sirerol destacó que las nuevas firmas mostraron predisposición al punto que, en algunas zonas, "ya se comenzó con tareas de bacheo". Con el OK nacional y todo el panorama allanado, el presidente de OSSE dijo que "durante este mes, buscamos acelerar el ritmo de obra, no solo en lo que es el bacheo, sino también en lo que es apertura de zanjas y colocación de cañerías".

Valle Fértil

Las cloacas de la la Villa San Agustín, en Valle Fértil, es otra ejecución que se vio afectada por los conflictos con Enohsa. En este caso, la empresa Ivica Dumandzic se mantuvo en la ejecución. Sí hubo un cambio en el importe. Con la actualización llegó a los 603 millones de pesos.