En tiempo récord, la titular del séptimo juzgado Civil, Vilma Balmaceda, rechazó el planteo que hizo el 16 de este mes el presidente de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández, buscando que la Justicia provincial opine sobre la legalidad de una tercera candidatura a la gobernación del actual mandatario, Sergio Uñac. La magistrada resolvió que el planteo es improcedente, ya que consideró que las dudas sobre postulaciones electorales deben dirimirse en el Tribunal Electoral provincial. Tras conocerse la decisión judicial, Fernández consideró que hubo "denegación de justicia" ya que la magistrada no se metió con el fondo del planteo que, según el dirigente, es tener "certeza de interpretación de la cláusula constitucional" que permite que alguien pueda gobernar la provincia tres veces seguidas. Fuentes judiciales aclararon que cualquier impugnación a una postulación recién debe hacerse cuando el Tribunal Electoral notifique a las agrupaciones sobre las candidaturas.

En su escrito, Balmaceda rechaza el planteo "In límine", que en la práctica implica que es incorrecto o que no debió hacerse de la forma que se hizo, o ambas cosas. La presentación de Fernández se realizó cuando aún Uñac no confirma que volverá a presentarse como candidato a gobernador y días antes de que se conociera que las elecciones serán el 14 de mayo de 2023. En una entrevista con este diario, que se publicó el domingo, Uñac dijo que "máximo" en 15 días se conocería su decisión de encabezar las listas del Frente de Todos, o no hacerlo (ver despiece). Con el calendario electoral ya lanzado, recién el 25 de marzo del año que viene cerrará el tiempo para anotar candidaturas.

Fernández y todo Juntos por el Cambio entienden que la reforma de la Constitución que se hizo en la gestión de José Luis Gioja para permitir los terceros mandatos de manera consecutiva, no habilita a Uñac a presentarse nuevamente, ya que fue parte de la fórmula que convirtió a Gioja en gobernador entre 2011 y 2015. La oposición entiende que debe contarse ese período como el primero de gobierno de Uñac. Desde el oficialismo aseguran que el vice no forma parte del Ejecutivo, dado que es la cabeza del Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse equiparable al del mandatario provincial. Es más, hacen hincapié en que son cargos diferentes y que es imposible aplicar el término reelección a dos puestos distintos, además de que la propia Constitución no dice nada sobre considerar el rol de vice de forma igual que el de gobernador, entre otras definiciones.

Fernández dijo ayer que no descartan intentar llegar directamente a la Corte Suprema con el planteo, incluso sin pasar por la Corte local. Fuentes judiciales aseguraron que esa maniobra es imposible porque no tienen un rechazo del Tribunal Electoral provincial, organismo natural en temas electorales provinciales, donde no hay ningún expediente parecido en trámite.

¿Inminente anuncio?

Si bien el gobernador Uñac dijo en una entrevista el domingo pasado en este diario que "máximo" en 15 días anunciaría si es candidato o no, fuentes del PJ aseguraron que la decisión se comunicaría esta semana. No se conocen detalles de cómo sería ese hecho político.

Uñac sobre Gramajo: "Aún no es tiempo de definir"

El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, había dicho en declaraciones a este diario que "es una posibilidad" la de ser candidato a vicegobernador, en una eventual fórmula que encabezara el actual mandatario Sergio Uñac. Ayer, el Gobernador le puso paños fríos a esas definiciones, al decir que "todavía no defino si soy o no candidato", por tanto, "no puedo saber quién será el candidato a vicegobernador". Uñac aclaró, además, que la persona que ocupe ese cargo (el de vice) debe ser de extrema confianza de quien encabece la boleta. Uñac no criticó las declaraciones del jefe comunal, aunque consideró que una vez que sepa qué hará con su posible postulación, recién ahí se pondrá a pensar en su compañero de fórmula. Para el cargo, además de Gramajo, suena el jefe comunal de San Martín, Cristian Andino.