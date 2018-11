Rector. Si bien minimizó el hecho, Larrea lo había expuesto en la Policía.

La discusión que habían mantenido en julio el rector de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), Claudio Larrea, y el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Oscar Cuadros, fue de alto voltaje, al punto que el primero realizó una exposición en la Policía. Si bien en la presentación no hay detalles de la disputa, el mandamás de la institución privada había señalado que no cedió ante las pretensiones del titular de la unidad académica y que no iba a ir en contra de las decisiones de monseñor Jorge Lozano, por lo que este le había dicho que iba "a sufrir las consecuencias". Luego de que el caso saliera a la luz, Larrea evitó dar precisiones, que todo se solucionó y que prefería dejar el tema, mientras que Cuadros eligió no hacer declaraciones.

Decano. Cuadros prefirió no hacer declaraciones.



Fuentes ligadas a la universidad religiosa señalaron que las diferencias entre ambos tuvieron su origen en el conflicto que atravesó Cuadros en el Consejo de la Magistratura. El decano integra el órgano encargado de la conformación de ternas de magistrados y en abril, durante el concurso para cubrir la vacante del excortista Juan Carlos Caballero Vidal, abandonó las entrevistas al señalar que no se sintió respaldado por una operación en su contra en las redes sociales debido a sus críticas al sistema de selección de jueces. Las fuentes indicaron que Cuadros también le reclamó al rector Larrea un apoyo institucional, pero que este consideró que no correspondía por tratarse de un tema ajeno al ámbito de la universidad.



En julio, ambos tuvieron un "fuerte cruce de palabras" que Larrea decidió exponerlo nada más y nada menos que en la Policía. Si bien el rector ayer lo minimizó, en la presentación manifestó que Cuadros le dijo que iba "a sufrir las consecuencias". Larrea resaltó que hoy se está trabajando armónicamente, aunque las fuentes destacaron que el diálogo está roto.