El Consejo Superior ratificó el jueves que los docentes regulares de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) pueden ser candidatos a rector, decano y consejeros superiores y directivos, lo que antes estaba reservado para los profesores que accedieron a sus puestos por concurso. De esa manera, quedaron habilitados cinco postulantes a la conducción de distintas facultades, de los cuales, tres se encuentran dentro del espacio de Jorge Cocinero, quien va por el sillón del Rectorado. No obstante, una consejera adelantó que acudirá a la Justicia para que esos y el resto de los aspirantes a los distintos cargos universitarios bajo la situación de regulares no sean considerados como válidos, ya que sostiene que la ley de Educación Superior, que es la que le marca la cancha a la UNSJ, habla de docentes concursados. El concurso es un mecanismo de examen abierto de antecedentes y oposición, mientras que el sistema de regularidad consistió en un coloquio cerrado para los interinos que llevaban más de cinco años de antigüedad en sus puestos, pero que, por las restricciones por la cuarentena, se hizo de manera automática.

La falta de concursos docentes revela una profunda falla de las autoridades de la Universidad y de los Decanatos, quienes vienen nombrando interinos desde hace años. Si bien se trata de una relación laboral contemplada, el Estatuto Universitario, antes de su retoque en 2019, señalaba que tal designación no podía superar un año "o hasta tanto se cubra el cargo por concurso", lo que, de hecho, no ha venido sucediendo. Frente a esa situación, en vez de establecer concursos abiertos para todo aquel que quisiera participar, se diseñó un mecanismo de coloquio cerrado para los interinos para que revalidaran sus puestos. Como muchos coloquios no se pudieron hacer por las restricciones y el protocolo de distanciamiento social, las autoridades y los gremios acordaron una regularización automática.

De esa manera, el Consejo Superior, la Asamblea Universitaria y el Ministerio de Educación de la Nación convalidaron en el Estatuto que los docentes regulares puedan ser candidatos a rector, decano y consejeros superiores y directivos, dado que antes sólo podían acceder a esos cargos los concursados. Bajo la figura de regular, pueden jugar en la elección del 10 de junio Alejandro Álvarez como postulante a decano en Arquitectura; Osvaldo Estévez en Ingeniería y Leonardo Drazic en Sociales, según había manifestado Cocinero, dado que son figuras de su espacio. Otro docente regular es Eduardo Carelli, que competirá en Filosofía y cuenta con el apoyo del secretario de Obras de la UNSJ. En Arquitectura también se anotó Guillermo Velazco, del sector de Roberto Gómez, otro de los candidatos al Rectorado. Tanto Cocinero, como Carelli y Velazco se habían manifestado en contra de la posible quita de derechos políticos de los docentes regulares.

Lo llamativo fue que, pese a que el tema parecía zanjado, el Consejo Superior envió a la comisión de Reglamento e Interpretación un planteo de Morvillo, quien pedía que, para que un docente regular tuviera derechos políticos plenos, debía haber concursado al menos un puesto. La Comisión elevó dos dictámenes al Superior y sus miembros se inclinaron por reconocer que los regulares pueden competir por todos los cargos. Morvillo adelantó que irá a la Justicia.

Diferencia gremial

Los gremios universitarios Adicus y Sidunsj encararon la regularización de los interinos, además de otros reclamos de manera conjunta, como el rechazo a la intervención del Sindicato de Empleados Públicos (SEP). No obstante, ante el planteo de la consejera Morvillo, lo que derivó en que el Consejo Superior volviera a analizar los derechos políticos de los regulares, se vio una división del frente sindical. Sidunsj, que conduce Esteban Vergalito, fue el más activo y visible en su rechazo a que los regulares perdieran los derechos conseguidos en paritaria. Inclusive, firmó junto a UDA y APUNSJ un comunicado en el que no figuró Adicus, que dirige Jaime Barcelona. Este gremio dio su postura a través de redes sociales, en donde resaltó su defensa de los logros obtenidos a favor de los profesores.

Acusaciones cruzadas

Luego de que el Consejo Superior abriera el debate de los derechos políticos de los docentes regulares, Jorge Cocinero, secretario de Obras y candidato al Rectorado, salió a advertir una maniobra para dejar afuera a sus postulantes a decanos que son regulares. Y el funcionario le apuntó a José Luis Miolano, director de Legales de la UNSJ y candidato a decano de Sociales por el espacio de Rosa Garbarino, otra competidora por el Rectorado. Sucede que Miolano emitió un dictamen en el que sostuvo que coincidía con el planteo de Mónica Morvillo y que los profesores regulares no pueden ser aspirantes a rector ni consejeros. El jefe de Legales aclaró que nunca se refirió a los postulantes a decanos, que siempre tuvo la misma postura y que las sospechas que se lanzaron obedecen a una estrategia política de "mala fe".