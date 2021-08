El juez Walter Otiñano, del Octavo Civil, avaló la participación del fiscal de Estado, Jorge Alvo, en el juicio de destitución contra el magistrado de Jáchal, Javier Alonso, quien está acusado de morosidad injustificada, negligencia, falta de los deberes a su cargo y mala conducta en el trámite de al menos unos 500 expedientes. Otiñano llegó a esa resolución luego de rechazar la acción de amparo que habían presentado los abogados de Alonso, quienes solicitaron que el representante del organismo que defiende el patrimonio de la provincia sea apartado del proceso dado que su participación va en contra lo que establece la Constitución provincial, por lo que también habían pedido la inconstitucionalidad de la ley que le dio la facultad de intervenir como acusador especial en los jury contra magistrados.

Otiñano entendió, además, que el planteo fue extemporáneo y que no hay ilegalidad.

Alonso fue denunciado por la Corte, luego de que una auditoría en el juzgado de Jáchal que tenía excesivos retrasos en la resolución de expedientes con personas detenidas y que no están privadas de la libertad, en hechos de violencia intrafamiliar y de género y en causas civiles. En el trámite de juicio de remoción, el magistrado fue acusado por el fiscal General, Eduardo Quattropani, y Alvo, además de que fue suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento. Sus abogados cuestionaron la participación del fiscal de Estado ante el Jury, el cual no le hizo lugar al planteo. Así, presentaron una acción de amparo, el cual recayó en el Octavo Civil.

El juez Otiñano señaló que "no puede afirmarse que el fiscal de Estado no debe intervenir en este proceso especial" y que "se haya extralimitado en sus funciones constitucionales, si la propia Carta Magna lo habilita a intervenir en todas aquellas cuestiones en que deba defender el patrimonio provincial, ya que, entre ellas, se encuentra también comprendido el perjuicio fiscal que pudiera eventualmente surgir de la actuación de los jueces y la percepción de los salarios de magistrados que no se encuentren en condiciones de ejercer la jurisdicción".