Al lanzar su candidatura a intendente en Caucete por la subagrupación Desarrollo y Unidad en el frente Desarrollo y Libertad como parte de los Libertarios de Javier Milei, Daniel “Gringo” Oliveras, generó polémica. Es que, el hombre fue puesto en libertad en diciembre pasado y continúa procesado en el marco de una causa por presuntos delitos de abuso sexual contra su hija. Ahora, Olivares vuelve a ser noticias. Es que, según denunció esta mañana, le “chorearon”, 30 mil boletas del interior de su sede partidaria.

“Nos encontramos con que nos han reventado el candado del portón y el de la puerta. Y el daño más grande que me han hecho es que me han llevado los votos. Me han llevado 30 mil votos en la madrugada”, comentó el candidato en un video que publicó en sus redes sociales.

Y, sin dar nombres, dejó en claro que sabe quién sería el responsable. “Esto es parte de la política vieja y sucia del departamento. Porque este daño que me han hecho yo sé de dónde viene y sé quién me lo ha mandado a hacer. 30.000 votos me han choreado para que no pueda competir acá”.

Para finalizar indicó que, hizo la denuncia y que la Policía ya se acercó para iniciar la investigación del caso.

Al tiempo que comentó: “Quiero que todos sepan. Así juegan ellos, haciendo daño, porque de otra manera puede jugar. Me parte el alma esto porque no hay tiempo para hacer los votos y sale muy caro imprimirlos. Esto es algo que me destruye tanto emocional como económicamente”.

Cabe recordar que, Olivares ya fue funcionario público, siendo parte del gobierno del exintendnete Julián Gil. En ese momento lo acusaron de enriquecerse hasta poder ampliar la flota de camiones que le alquilaba al municipio y máquinas excavadoras. Más tarde, fue acusado por abuso sexual con acceso carnal por parte de su hija y pasó tres años en el Penal de Chimbas.

En medio de todo eso, la amistad que lo unía Gil ser perdió. Y actualmente lo está enfrentado a en las elecciones, debido a que, el exintendente forma parte del frente San Juan por Todos y su esposa, Carina Solar, es candidata contrincante a Olivares, dentro de ese partido.