"Soy candidato a intendente de Angaco por Marcelo Orrego", sostuvo con firmeza el reconocido estilista Franco Rossi. Según explicó, la decisión la tomó luego de consensuarla con el referente del espacio Cambia San Juan del frente Unidos por San Juan (UxSJ), y de ver las necesidades del departamento donde vivieron sus abuelos y en el que tiene registrado su domicilio. Así, sostuvo que, en el distrito comandado por el bloquista Carlos Maza, existen muchas necesidades y hay pobreza porque el departamento "está postergado". Además, confirmó que tiene un equipo que lo acompaña con representantes de los distintos distritos de la comuna, pero "la lista de concejales" todavía no está cerrada. Rossi reconoció que no es la primera vez que incursiona en política, pero si es la primera que se presenta como candidato a ocupar un cargo ejecutivo, como el de una comuna.

De esa manera, UxSJ apunta a una figura pública de trayectoria como estilista para sumar votos. En el recuerdo de muchos está vigente la campaña publicitaria de su peluquería en la que una mujer indicaba con voz sensual "Franco, te necesito", a la hora de requerir los servicios de imagen del profesional. Rossi también cobró notoriedad al ser uno de los primeros en iniciar un trámite de adopción junto con su pareja, proceso que demoró años y que, al final, tuvo un resultado positivo.

Dichos puntos pueden jugar a favor de la subagrupación de Orrego que tiene por objetivo lograr la mayor cantidad de votos en toda la provincia. Para Rossi eso está claro, ya que, en contacto con DIARIO DE CUYO, reconoció que "sé que van otros candidatos a intendente y eso yo lo respeto", por lo que "la gente decidirá cuál es el mejor. Si yo no salgo elegido me voy a sumar a uno de ellos", pero "principalmente, yo trabajo para Marcelo Orrego". Así, indicó que "si salgo intendente, en buena hora, pero mi objetivo es que Orrego sea nuestro gobernador".

"Estoy muy contento de estar en un lugar en el que pueda ayudar a la gente y que Marcelo Orrego me haya dado su aval".

En Angaco, el intendente Maza, que pertenece al frente oficialista San Juan por Todos (SJxT), va por la reelección. Dentro de la coalición tendrá competidores directos como el exintendente José Castro y otros que restan por definir como el exedil Mario Pacheco y la titular de la Junta del PJ Gabriela Calderón (Ver nota vinculada).

Rossi recordó que su trayectoria política comenzó en el justicialismo junto a José Luis Gioja, "antes de que sea gobernador, pero, después, vi muchas cosas que no me gustaron y me salí. Además, en esa época tenía mucho trabajo". Luego, "estuve acompañando a Ana María López, dentro de su partido hasta que llegó a ser intendenta de Rivadavia". Si bien fueron etapas de "militante", el estilista dijo que "desde el "93 que hago política porque desde ese año que voy a las villas a cortar el pelo gratis, a llevar ropa, calzado, alimentos y colchas y nunca me ayudó el Gobierno". En ese marco, dijo que, ahora "volví a la política porque he ido mucho tiempo a las villas de Angaco, donde veo que hay mucha pobreza y el departamento está postergado. Además tengo dirección allá". Así, indicó que competirá "por un ideal que es ayudar a la gente", lo que "puedo hacer gracias al aval de Orrego".

No fue lo único, ya que Rossi se mostró en contra de la alta inflación y la fuerte carga tributaria que recae contra el sector comercial.

Ya está en campaña, dado que, por el día de la Mujer, dijo que repartió 1.000 bombones entre las vecinas.