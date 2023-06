Eduardo Castro, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en San Juan, no puso reparos en mostrar su opinión sobre la posibilidad que tienen los candidatos a gobernador y vice de postularse prácticamente de manera simultánea a senador o diputado nacional, declarando directamente que no está favor. La UCR integra el frente Unidos por San Juan, que lleva como fórmula Marcelo Orrego-Fabián Martín y Castro añadió que considera que Orrego no hará algo así: "Estoy absolutamente en contra de las dobles candidaturas, estoy seguro que Orrego no aceptaría una cosa así".

El dirigente agregó: "Orrego va a ser gobernador de la provincia y hay muchos candidatos para ser diputados y senadores en quienes confiar", para demostrar confianza del resultado para las próximas elecciones.

Entrevistado en radio Sarmiento, Castro también compartió su mirada sobre las discusiones del frente a nivel nacional, con la pulseada que hay para definir si el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se suma o no a las filas de Juntos por el Cambio. "Estamos discutiendo la ampliación del frente y eso es una buena noticia, nadie quiere entrar a un lugar que huele a fracaso. Desde el radicalismo siempre hemos apostado a la ampliación del frente para sostener mayorías legislativas que no es un tema menor", señaló el titular de la UCR a nivel provincial.

Agregó: "Debemos tener coherencia en la mirada del desarrollo de Juntos por el Cambio, siempre estuvo en crecimiento y no hay razones para que Lopez Murphy ingrese y Espert no, para que García de Luca ingrese y Stolbizer, no". Hoy martes, Mauricio Macri se mostró en contra de sumar a Schiaretti a la alianza y Castro opinó que "Macri ha tenido acuerdos contundentes con Schiaretti".

Respecto a la interna que hay en el PRO para convertirse en candidato a presidente, el dirigente sanjuanino evaluó: "Bullrich y Larreta están disputando una interna muy fuerte y lo que se está viendo es para quién jugarán los candidatos que ingresen. No hay definiciones locales más que la certeza de acompañar a Juntos por el Cambio, y si hay un candidato del radicalismo lo acompañaremos".