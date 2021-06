La suspensión de las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan resuelta durante la noche del miércoles por la Cámara Federal de Mendoza generó un fuerte malestar. Por eso, durante la mañana de ayer los estudiantes se apostaron frente al edificio del Rectorado, con cánticos y pancartas, pidiendo "democracia" y la renuncia de Oscar Nasisi.

Sin embargo, hubo una situación que alteró un poco más los ánimos entre dos agrupaciones. Es que la gente de 'Creando' colocó un cartel que decía 'Ideas cómplice' haciendo referencia a la ligazón que tiene con Nasisi. Todo iba bien hasta que Juan Pablo Santiago Gioja, presidente de Ideas, lo leyó. Allí, según trascendió, el joven lo arrancó de manera violenta y lo rompió, provocando el repudio de quienes se encontraban en el lugar.

Guadalupe Sánchez, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales se mostró muy molesta por lo ocurrido. "Pacíficamente estábamos reclamando, escribiendo y pegando algunos carteles con las consignas que creíamos que mejor representaban la situación y lo que estaba en reclamo. En un momento sale Juan Pablo Santiago Gioja desde adentro del Rectorado y despega uno de los carteles de manera muy antidemocrática, una forma de censurar lo que habían escrito los estudiantes", dijo en diálogo con Diario de Cuyo.

"Salió como si fuese un empleado, un cadete de Oscar Nasisi, con toda la impunidad. Con una actitud fea, mirando a los estudiantes que estaban abajo de las escalinatas, con una actitud amenazante. Siendo presidente de la agrupación que supuestamente representa al estamento estudiantil, al final parece estar más del lado del rector que de los estudiantes".

Sánchez contó que afortunadamente la situación no pasó a mayores, aunque comentó también que no es la primera vez que ocurre una situación de estas características.

La Cámara Federal de Mendoza dispuso la suspensión del acto eleccionario luego de dar lugar al planteo de Mónica Morvillo, en el que solicitaba que los docentes que no concursaron su cargo, no tengan derechos políticos y, por ende, no puedan votar.

El planteo inmediato fue determinar a quién beneficiaba el freno de la elección. Fuentes que no pidieron reserva, dijeron que, al estirarse los plazos, ayudaba a ciertos candidatos a que siguieran escalando en adhesiones, en detrimento de otro que venía perdiendo respaldo. En rueda de prensa, Nasisi aseguró que esto no se trata de "una maniobra del rector de turno para quedarse en el poder porque está lejos de lo que deseo".