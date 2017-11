Presidente. La diputada Susana Laciar, al frente del bloque Compromiso con San Juan.

El oficialismo en la Cámara de Diputados recogió el guante y redobló la apuesta. Tras la presentación de un proyecto de ley para revisar la obra pública giojista y el primer año del actual Gobierno, el justicialismo le entregó la presidencia de la comisión que llevará a cabo la auditoría a la basualdista Susana Laciar, impulsora de la iniciativa. En principio estaba previsto que la propuesta fuera girada a su estudio, pero el peronismo decidió que se tratara y se aprobara en el recinto. No fue lo único, ya que también accedió a que el plazo de revisión sea de un año. La movida fue en sintonía a la postura del gobernador Sergio Uñac, quien había dicho que no había nada para esconder y que las puertas están abiertas para cualquier control.



La iniciativa de la oposición se dio luego de que el ex súper ministro de Obras Públicas del kirchnerismo, Julio De Vido, publicara una carta en Facebook apuntando al exgobernador y hoy diputado nacional José Luis Gioja, por no defenderlo en la sesión donde le quitaron los fueros y que facilitó su detención. En la misiva, De Vido puso un manto de duda sobre la obra pública llevada adelante en San Juan con fondos nacionales, cuando Gioja dirigía la provincia. El proyecto dejó en el centro de la escena al oficialismo, ya que puso en juego su capacidad de revisar la obra pública de una gestión en la que muchos fueron parte y a la vez, dar una respuesta a la sociedad que busca señales de transparencia. Inclusive abría a la especulación de si se decidía exponer o no al exmandatario a una investigación, en el marco de la interna justicialista.



Pero el oficialismo salió ayer a jugar con todo. A pesar de que la propuesta fue aprobada por unanimidad, hubo fuertes cruces entre los legisladores. El diputado Pablo García Nieto, presidente del bloque justicialista, le enrostró a Laciar que el proyecto no estaba bien presentado, ya que lo que correspondía era hacer una resolución de la Cámara para crear la comisión. El legislador sostuvo que el error se pudo haber cometido porque "hubo apuro o espasmos de mediatización. Se pensó más en los segundos de Tv, radio y portadas de los diarios, que en lo que realmente nos debe mover". Por su parte, la basualdista indicó que hubo otras comisiones que se crearon por ley y no necesariamente por resolución, mientras que sostuvo que no hubo apuro, ya que semanalmente presentan propuestas para que sean debatidas por la Cámara.



Finalmente la comisión estará constituida por un miembro de cada bloque y por los presidentes de cinco comisiones. La tarea arrancaría la semana que viene.





OK a la renuncia de Caballero Vidal

Los diputados también aceptaron la renuncia de Juan Carlos Caballero Vidal en su cargo de ministro de la Corte de Justicia. El aún juez había presentado una dimisión condicionada a percibir el haber jubilatorio, aunque luego la rectificó y le puso una fecha definitiva: a partir del 1 de diciembre. Desde ese momento, quedará sin fueros y el juez federal Leopoldo Rago Gallo podrá indagarlo por delitos de lesa humanidad.