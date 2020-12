Luego de que los jueces de la Sala I de la Cámara Penal cerraran la causa y confirmaran el sobreseimiento a favor de los médicos provida porque la querella no cumplió con un tema formal, al expediente le resta transitar un paso clave para su resolución, el cual está en manos de la Corte de Justicia. Según confirmaron fuentes judiciales, la querella, que representa los intereses de la madre de la adolescente que fue violada y a la que se le hizo un aborto no punible en 2018, había acudido ante el máximo tribunal para revertir el fallo, cuyo recurso fue concedido por los camaristas, por lo que deberá ser estudiado por el máximo tribunal. De esa manera, si los cortistas rechazan el planteo, la causa tendrá un cierre definitivo, mientras que, si lo aceptan, podrán estudiar el tema de fondo y, eventualmente, indicarle a los magistrados de la Sala I que reviertan su postura. El recurso ante la Corte se denomina de casación y se conoció que lo había presentado el abogado Reinaldo Bedini. Según indicaron fuentes judiciales, el expediente ya está en manos del máximo tribunal y no se descarta que sea resuelto antes de fin de año. Las mismas fuentes indicaron que, como los jueces Juan Carlos Caballero Vidal (h), Martín Heredia y Miguel Dávila Saffe rechazaron el planteo de la querella por un tema formal (la apelación no llevaba la firma de la mamá de la joven ni tenía el llamado poder para actuar en su representación), es casi un hecho que la Corte mantendrá esa misma postura, por lo que confirmará el sobreseimiento de los médicos Federico Antequeda y Federico Bazán y la esposa de este último, la abogada Paola Miers. No obstante, las fuentes señalaron que hay que esperar la resolución de los cortistas. Miers, Bazán y Antequeda habían sido imputados por realizar una falsa denuncia y divulgar datos íntimos de la joven a la que se le aplicó un aborto no punible. El juez del Quinto Correccional,

Matías Parrón, los sobreseyó al entender que “existieron irregularidades” en el procedimiento que se le realizó a la adolescente, por lo que “los hechos denunciados (por los tres implicados) no resultan falsos”. Sobre la revelación de datos, el juez había destacado que su obtención “fue dirigida a formular la denuncia”, que luego fue archivada, y había señalado que la información a la que accedieron los imputados fue en presencia de la madre de la menor, “de cuya declaración surge que no se opuso a las medidas tomadas por los indagados”. La fiscal de la causa, Silvina Gerarduzzi, había apelado el fallo de Parrón, pero su colega de Cámara, Marcela Torres, no adhirió a esa postura, por lo que en el expediente sólo quedó la querella