"Sólo recibí gritos, maltratos y humillaciones. El momento que viví fue de mucha violencia", dijo ayer Graciela Rodríguez, empleada de planta permanente de Angaco, sobre la situación que tuvo con el intendente Carlos Maza Peze y por la que radicó una exposición en la Comisaría Nº20 por violencia laboral. Según indicó la mujer, el jefe comunal se presentó en su oficina el jueves por la mañana y le comenzó a gritar para que deje su puesto de trabajo. La empleada aseguró que el único motivo que el intendente expresó para atacarla fue las publicaciones que hizo en redes sociales, las que parecen ligadas políticamente al exintendente José Castro. Por eso, manifestó que "si lo que me ha hecho es por mi ideología política, además del maltrato, estamos hablando de una persecución". El caso generó revuelo en el edificio municipal, al punto que ayer intervino UPCN para resguardar los derechos de la trabajadora. Además, desde el gremio indicaron que hay un grupo de unos 25 empleados "con el que existe un maltrato porque no son del color político de Maza Peze", dijo el secretario del sindicato de Municipalidades, Mauricio Videla.



El escándalo que se vivió el jueves en la comuna se suma a la polémica decisión que había tomado el jefe comunal en su primer día de gestión. Es que a pocas horas de asumir en funciones, el flamante intendente promovió un aumento de sueldos del 50 por ciento para la planta política y los concejales, que aprobó el Legislativo municipal. La movida generó un revuelo provincial, al punto que le cayeron críticas desde el Partido Bloquista y hasta del gobernador Sergio Uñac. Por eso, y por las presiones que recibió de los vecinos de Angaco, Maza Peze dio marcha atrás al incremento y retrotrajo todo al momento antes de asumir (Ver recuadro). A esa polémica ahora se le suma la exposición por violencia laboral.



Según Rodríguez, el episodio se vivió el jueves por la mañana, cerca de las 9, en su puesto de trabajo en la Oficina de Empleo, que está ubicada frente a la plaza departamental. La mujer contó que el intendente ingresó al lugar "de forma abrupta y cuando me vio que estaba ahí, empezó a gritarme y con palabras muy fuertes me dijo que me vaya. Con los brazos levantados decía "andate porque vos no tenés que estar acá". Le pedí que se tranquilizara, que esa no era la forma de hablar. Le pregunté por qué me gritaba y me dijo, de una forma muy violenta, "vos vas a cosechar lo que has sembrado". Nunca paró de gritar. Traté de hablar y me dijo: "No te voy a escuchar porque vos publicas en Facebook". No hubo forma de calmarlo. En un momento comencé a tiritar e intentaba tranquilizar la situación, pero no se pudo". En la red social, la empleada viene posteando notas críticas sobre la administración de Maza Peze.



A su vez, la empleada explicó que en ese lugar habían otras tres mujeres por lo que, en principio, hay testigos de la situación. Tras el episodio, Rodríguez sacó sus pertenencias del lugar, se presentó ante la jefa de Personal, a quien le contó lo ocurrido, cumplió con su horario de trabajo y luego hizo la exposición en la Policía. Aseguró que ayer se presentó en el edificio municipal y, como otros trabajadores, no tuvo tareas asignadas.



Videla, de UPCN, indicó que trabajarán la denuncia dentro de la Secretaría de la Mujer del gremio. Además, explicó que pedirán hablar con Maza Peze para aclarar el asunto porque además "hasta el momento, no se les ha asignado funciones" ni a la mujer ni a otros empleados. No descartó acudir a la Dirección Provincial de la Mujer.



Aumento de sueldos y marcha atrás

En el primer día de gestión, Maza Peze promovió un aumento de sueldos del 50 por ciento para él, los concejales y la planta política. La medida fue criticada y por los reclamos de los trabajadores nucleados en SUOEM y de los vecinos del departamento, que pusieron el grito en el cielo al conocer la suba, el jefe comunal decidió dar marcha atrás. Así, le pidió al Concejo Deliberante derogar el incremento, por lo que la medida estuvo vigente sólo 15 días.



Un punto álgido de la polémica fue cuando se filtró un audio de Whatsapp de Maza Peze, luego de que el presidente de la Convención Bloquista, Luis Rueda, apuntara en Radio Sarmiento, que no estaba de acuerdo con el incremento porque no era el momento. En el audio, el intendente le indicaba a sus seguidores: "Quédense tranquilos, no pasa nada", "que hagan o digan lo que quieran", "no hay que atender a los medios y a la madre que lo par...", "esto es parte de la política", "no hemos hecho nada ilegal".