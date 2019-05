Apuesta. El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, hizo una autocrítica al señalar que la oposición fue dividida en las elecciones provinciales. Por ello, propondrá que los dirigentes no oficialistas se sienten en una mesa de diálogo para pulir diferencias e ir unidos para las legislativas de agosto y octubre.

Es el intendente de Rivadavia y busca la reelección en las generales del 2 de junio. En lo partidario, es el vicepresidente de Producción y Trabajo, la principal fuerza opositora, y es un hombre de consulta política de su par santaluceño, Marcelo Orrego, quien a su vez está en la lucha por la Gobernación. Todo eso convierte a Fabián Martín en una figura de peso en el Frente Con Vos. El jefe comunal pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y aseguró que promoverá una mesa de diálogo con el resto de los sectores opositores para unirse en las legislativas de agosto y octubre para darle una batalla más dura al oficialismo que conduce Sergio Uñac.



Martín resaltó que es un tema que ha estado conversando con Orrego, titular de Producción y Trabajo y a quien resalta como el líder opositor. Tal movida es igual a la que alguna vez encaró Roberto Basualdo, fundador del partido, en su lucha por llegar al poder provincial, quien ha legado la conducción a los jefes comunales. La definición del rivadaviense sobre una oposición compacta se dio con la mira puesta en los comicios en los que se elegirán diputados nacionales y con la noticia fresca del cambio del escenario político del país tras el anuncio de Cristina Fernández de que irá como candidata a vicepresidente. De hecho, el intendente evaluó que, tras el anuncio de la expresidente, "la estrategia de la grieta se rompió" y que Cambiemos a nivel nacional debería considerar la posibilidad de que María Eugenia Vidal fuese la candidata y no Mauricio Macri. Si se diera esto, indicó que "es mejor que otras alternativas" para aliarse, pero aclaró que "no es una cuestión que decida solo" (Ver frases).



Sobre la unidad opositora, el rivadaviense incluyó al sector de Martín Turcumán, que jugó con el Frente San Juan Primero, la Cruzada Renovadora, Dignidad Ciudadana y "a todos en general". Estos últimos habían integrado la coalición en las legislativas 2017 cuando se llamaba Cambiemos San Juan, pero se alejaron dado que sus referentes se sintieron ninguneados para los comicios de este año. Así, Martín realizó una autocrítica y destacó que la "oposición ha ido muy disgregada. Los dirigentes que no somos oficialistas tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo, con la antelación suficiente, para poder acordar una estrategia que nos permita ir lo más unidos posible".



Con el Frente Con Vos, Orrego cosechó en las PASO el 32,24 por ciento de los votos, "superando lo que obteníamos con nuestra alianza en todas las elecciones pasadas", resaltó Martín. Si hubieran contado con otras fuerzas, podrían haber superado ese caudal, lo que repercute en cargos de diputados proporcionales y arrastre en los departamentos para conseguir concejales.



El rivadaviense resaltó que "esto hay que hablarlo desde la culminación de esta elección. Voy a proponer una mesa de diálogo que nos permita tener acuerdos y disidencias para poder pulir estas diferencias". El intendente reconoció que "no es fácil lo que estoy proponiendo, pero creo que si todos tenemos la altura suficiente de poder dejar los interese particulares para hablar de una oposición seria y no disgregada, nos haría mucho más competitivos, sin ninguna duda". Además, resaltó que es necesario que "haya dos alternativas para que el ciudadano pueda optar por una u otra y hacer la oposición más competitiva, que desde hace mucho tiempo no lo es suficientemente".

El escenario en suelo rivadaviense

En las PASO, Fabián Martín sacó 19.824 votos y venció en la interna a la radical Delia Pappano, que obtuvo 2.366, y sellaron el trabajo conjunto. Así, el Frente Con Vos cosechó 22.190 adhesiones. En el Frente Todos, Marcelo Delgado consiguió 8.435 mientras que Ruperto Godoy se alzó con 7.720 y Raúl Alonso con 5.303. El peronismo está esperanzado en juntar todo ese caudal para dar pelea, pero Martín señaló que no se dará.

Definiciones

"Sin lugar a dudas, la decisión de Cristina de ir como vicepresidente va a cambiar muchas cosas. Alternativa Federal, el otro peronismo no kirchnerista, no va a tener otra opción más que alinearse ahí, tal vez con unas PASO. Del otro lado, aquellos que tomaron la grieta como una estrategia electoral, donde era Cristina o Macri, le cambiaron a uno de los jugadores. Pese a que Cristina va como candidata a vice, ya no es lo mismo. Puede haber novedades en Cambiemos".

"Si bien se ha anunciado que Macri va a ser el candidato, sería al menos prudente estudiar otras alternativas, como María Eugenia Vidal, y, por qué no, cambiar la estrategia. Si Macri tenía chances de poder repetir su mandato, me parece que lo era si tenía enfrente a Cristina. A mi entender, sería muy saludable si Vidal pudiese conducir el frente Cambiemos. Es una alternativa para no descartar, pero uno está lejos y seguramente deja de contemplar aspectos que no conoce".

"Desde la asunción de Macri, en el laboratorio del PRO se trabajó en la grieta, en marcar la distancia con Cristina. El kirchnerismo se ha oxigenado, por lo que tiene mayores posibilidades todavía. En cuanto a nuestro alineamiento para las legislativas, no descartamos ninguna posibilidad y analizaremos dónde jugar. Modificar una estrategia tan dura como la que había mueve el tablero. Vidal es mejor que otras alternativas, pero no es una cuestión que decida yo solo".

"Producción y Trabajo va a jugar en las legislativas porque representamos la segunda fuerza más importante en la provincia, la primera minoría, no podemos dejar de participar. Si se alinea todo el peronismo con Cristina, incluido Sergio Massa, no podemos ir ahí. Hay que ver cómo se mueve el tablero nacional para que nosotros tomemos una decisión. Luego del 2 de junio resolveremos cuál va a ser nuestra decisión partidaria, en diálogo con los demás componentes del frente".