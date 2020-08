"Insensatez" y "comportamiento impropio y abusivo" fueron algunos de los términos que utilizó Adriana Tettamanti, titular del Contencioso Administrativo, al referirse a la presentación que había hecho en su contra la exjueza Rosalba Marún, con el patrocinio de su marido Edishon Sobelvio, en el Jury de Enjuiciamiento. En su informe ante el Tribunal que decide la destitución o no de los magistrados, Tettamanti sostuvo que del planteo no surge ninguna causal de remoción, lo que revela "su temeridad y malicia", por lo que pidió su rechazo y "la imposición de multa con el máximo rigor". De acuerdo a la ley, el Jurado puede sancionar al denunciante con hasta 250 mil pesos si se configuran las conductas de temeridad y malicia. Los miembros del Jury, con el cortista Juan José Victoria a la cabeza, se reunirán hoy y definirán si admiten o rechazan la denuncia y si corresponde o no un castigo contra los denunciantes.

Marún estaba al frente del Primero Civil y se jubiló para evitar, justamente, un juicio de destitución, ya que se encuentra en la mira en la megacausa de expropiaciones, dado que está acusada de ser una de las piezas de la presunta asociación ilícita que inflaba el valor de los terrenos que el Estado expropiaba para quedarse con millones de pesos de las arcas oficiales. Además de la causa penal, la provincia presentó una demanda en el Contencioso Administrativo para anular los juicios expropiatorios en los que, entre otros, intervino la exjueza, debido a que desde Fiscalía de Estado entendieron que fueron irregulares. En ese expediente debe intervenir Tettamanti, pero Marún y sus abogados (Sobelvio y Cayetano Dara) han presentado diversos dilatorios, lo que ha derivado en sanciones por parte de la Sala IV de la Cámara Civil. Dara recibió un severo llamado de atención y la propia Marún fue castigada con una multa de unos 100 mil pesos. Entre las diversas embestidas a magistrados penales y civiles, Marún y su esposo pidieron la destitución de Tettamanti porque, en líneas generales y entre otros puntos, señalan que favorece los intereses de la provincia, "su patrón". La titular del Contencioso Administrativo destacó que, con ese criterio, "todos los jueces estaríamos impedidos de ejercer el mandato constitucional" y que sorprende la argumentación, dado que Marún fue jueza durante 30 años en causas en las que el Estado intervino como actor o demandado. El Jury también decidirá el destino de otra denuncia Marún y Sobelvio contra Héctor Rollán, del Primero Civil.



Sanción anulada



Cayetano Dara y Edishon Sobelvio, abogados de la exjueza Rosalba Marún, habían sido multados por un Tribunal debido a que con sus planteos dilataban la megacausa de expropiaciones. La sanción quedó en la nada por un fallo que anuló otra resolución.