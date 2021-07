Después de presentar el Frente de Todos de cara a las elecciones PASO 2021, el gobernador Sergio Uñac analizó la importancia del ejercicio de ir a las urnas y su impacto en diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento. Y aseguró: "Ahondar la grieta no nos lleva a ningún lado".

"La democracia se fortalece así, con las elecciones. Esta va a ser una campaña distinta, más virtual. Las caminatas por los barrios van a ser distintas, de a una o dos personas llevando las propuestas y tendremos que usar más los medios de comunicación y las redes sociales", comenzó analizando el Gobernador sobre lo que se viene.

Y en ese contexto, analizó el avance de la vacunación y su influencia. "Yo no sé cómo van en cada provincia, pero nosotros hemos superado casi al doble la población objetivo. Comenzamos con 255 mil sanjuaninos, personas mayores y con comorbilidades. Ahora estamos llegando casi a los 500 mil sanjuaninos, y habitamos en total 800 mil. Teniendo en cuanta de que no se está vacunando a menores de 18, podemos ver que estamos muy próximos a cubrir la totalidad de la población. En ese contexto creemos que la primera elección al menos va a ser distinta, este es un clima muy propicio para cultivar enfermedades respiratorias. En noviembre tiene que cambiar, o sea que las generales van a ser distintas".

En cuanto al enfrentamiento entre oficialismo y oposición de cara a las PASO indicó: "Ahondar la grieta no nos lleva a ningún lado". Y agregó: "Yo soy una persona que me he armado en esta actividad. Mi pasión está puesta en el trabajo diario, no en ser un analista de la realidad internacional. Yo siempre fui respetuoso, con el expresidente, este sido mi modus operandi. La sociedad no quiere vernos pelear".

A la vez, afirmó: "Más allá de eso, qué puede opinar Juntos por el Cambio, que hace dos años pusieron el país patas parar arriba. Pero yo quiero ser respetuoso, no quiero ser aliado del FMI ni aliado de Venezuela, quiero concentrarme en provincia. Nosotros vivimos de lo que nos pasa acá en San Juan todos los días. En ese marco, la provincia de San Juan ha tenido un desarrollo envidiable para otras jurisdicciones, en obra pública, empleo, está a punto de sacar la obra minera privada más importante de Latinoamérica, que es Josemaría. Somos una provincia que los sanjuaninos la hemos construido de una manera distinta. Mi llamado es a continuar esto, no quiero faltar el respeto".

A la vez que acentuó: "Yo creo en las relaciones internacionales multilaterales. Hay que tener relaciones con todos. Nosotros vendemos nuestros productos a Brasil, Europa, Estados Unidos, Chile. De qué partido es uno y el otro, no sé, yo lo que necesito es que San Juan funcione. Somos de las 5 provincias más chicas del país, pero somos también una de las 5 provincias que más exportan. Y yo espero seguir con eso, porque los sanjuaninos me miden por eso".

Para finalizar analizó: "Esta es una elección donde nos jugamos mucho. Yo y también los intendentes, sin importar si son del oficialismo o la oposición. Todo se mide por resultados, si no me va bien es obvio que yo no voy a poder ir a Nación a negociar igual y pasa en todos lados. Pero estoy muy confiado en lo que el peronismo ha hecho".