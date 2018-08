Respaldo. En un acto de entrega de casas en Chimbas, Uñac se fundió en un abrazo con el senador Pichetto. Atrás se ve a Graciela Camaño.

Son los legisladores del llamado peronismo federal, dialoguistas o no K, que en el Congreso garantizan la gobernabilidad de la gestión nacional, pero que a la vez le marcan la cancha. En una cumbre del bloque Argentina Federal que integran en el Parlamento, hablaron de consolidar una nueva propuesta de cara al 2019 para ganarle al macrismo y tiraron los nombres de figuras que pueden ser los líderes del proyecto. En el lote incluyeron a los gobernadores Sergio Uñac, el salteño Juan Manuel Urtubey, el cordobés Juan Schiaretti y el excandidato presidencial Sergio Massa, del Frente Renovador. Lo dijeron públicamente y a puertas cerradas en el desayuno que mantuvieron con el sanjuanino, a quien además le pidieron "una mano" para acelerar el proceso de construcción y visibilidad de la iniciativa.



Entre los máximos exponentes peronistas estuvieron Miguel Ángel Pichetto, presidente de Argentina Federal en el Senado, su par en la Cámara de Diputados de la Nación, Pablo Kosiner; Graciela Camaño, del massista Frente Renovador, y Diego Bossio, del bloque Justicialista, entre los 20 que asistieron al encuentro, contando a los diputados Walberto Allende, Graciela Caselles y Florencia Peñaloza, y a los senadores Rubén Uñac (Ver Entrevista página 6) y Cristina López. El primero ya le había dicho en exclusiva a este medio que Uñac tiene "todas las posibilidades de candidatearse para Presidente". En público y en privado, el salteño Kosiner resaltó que el espacio tiene figuras muy importantes, como las de Uñac, Urtubey y Massa. En el desayuno, Bossio además sumó a Schiaretti y resaltó ante sus colegas el trabajo de Uñac en San Juan, al punto de destacar que está marcando una alternativa para el espacio, "algo que estamos necesitando", señaló de acuerdo a lo que trascendió. Inclusive hasta le pidió que acelere.



Otra que utilizó ese término fue Camaño, quien le solicitó "una mano" para que "la máquina" que están armando empiece a rodar con mayor velocidad para instalarse en la consideración del electorado.

Luego, en conferencia de prensa, la diputada del Frente Renovador le tiró flores al sanjuanino. Y después indico que Massa también puede ser candidato (Ver Entrevista).

El Gobernador agradeció los gestos, señaló que son "expresiones que me enorgullecen y me encantan, pero yo no debería desviar mi futuro inmediato que es San Juan".

La cumbre se dio a un día del escándalo de corrupción de los cuadernos del chofer de la mano derecha del exsuperministro kirchnerista, Julio De Vido, en los que se refleja el transporte de millones de pesos de presuntas coimas. Los legisladores, con matices, señalaron que el tema no afecta al peronismo sino al kirchnerismo. Sobre ese punto, también reinó la postura hacia la expresidente y su partido, Dignidad Ciudadana. Pichetto, Camaño y Kosiner coincidieron en que se trata de otra fuerza política, distinta al peronismo, y que hay pocos puntos de coincidencias para la unidad. Uñac reiteró que hay que convocar a todos los sectores y reconoció que "no todos pueden pensar igual". El sanjuanino había manifestado el mismo pensamiento en una reunión que mantuvo con los intendentes bonaerenses hace unas semanas, los llamados barones del conurbano.

Y el eje institucional del mitin fue acordar las pautas para la discusión del presupuesto 2019. En ese marco, y por el perfil dialoguista que proponen, los legisladores señalaron que apuntarán a que el macrismo cuente con su presupuesto y que colaborarán, pero a la vez resaltaron que el instrumento no represente un ajuste excesivo para las provincias.

En la cita no estuvieron los diputados José Luis Gioja y Daniela Castro, quienes integran el bloque del Frente para la Victoria.

Mensaje. Uñac dijo que en el presupuesto defenderán los intereses de cada una de las provincias y que el PJ federal va a construir desde la confluencia.

Actividades y alternativas

Actos

Luego de la actividad política e institucional, Uñac y los legisladores participaron de la entrega de 89 viviendas en Chimbas. Después inauguraron el techado de la cancha de hockey del club Richet Zapata.

Selección

Los referentes del PJ Federal dijeron que la elección del candidato se definirá por consenso o en las PASO. No desconocieron el peso que tendrá un gobernador que gane su elección local de cara a la contienda nacional.