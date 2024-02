El Consejo del PJ decidió anoche unificar la elección local con la del partido a nivel nacional, que se prevé para septiembre. De esa manera, habrá una prórroga del mandato del presidente Sergio Uñac y del resto de las autoridades, desde el 8 de mayo hasta el comicio interno. Además, se creará una Comisión de Acción Política de cinco miembros que tendrá la tarea de convocar a todos los sectores para ver si se llega a una lista de unidad. En eso, el senador y líder del justicialismo resaltó que "sería muy saludable que José Luis Gioja y yo, que hemos tenido las máximas responsabilidades provinciales, tanto en lo institucional como en lo político partidario, cedamos a que haya, si eso se logra construir, un nuevo liderazgo y que acompañemos, apostemos y aportemos a eso". De esa manera, confirmó lo que había adelantado este medio, que circulaba la idea de que Uñac dejara el timón del PJ como un "gesto" a imitar por Gioja de cara a la unidad.

La postura de unificar la elección interna provincial con la nacional había corrido el domingo entre grupos ligados al giojismo y fue el propio Juan Carlos Gioja, como consejero, el que lo planteó en la reunión, lo que tuvo un respaldo casi unánime. El exdiputado explicó que el fundamento obedece a que "estamos al borde de un quiebre institucional, donde la situación del país amerita, desde el justicialismo, una actitud seria y no el desarrollo de una elección interna que vaya a generar... que nos dé la organización necesaria para enfrentar esta barbaridad que está haciendo el Gobierno nacional".

El plan que se venía barajando era fijar el calendario electoral interno para la primera quincena de marzo y Uñac destacó que "es lo que debía hacer. Tengo la obligación de convocar al Consejo y determinar el calendario electoral. Pero me pareció oportuno reflexionar que, esto que debía hacerse de manera inminente, decir que en tres meses no podemos tener dos elecciones. Los problemas de la sociedad pasan hoy por lo económico, sobre cómo impacta en lo social y no si el Partido Justicialista renueva o no sus autoridades".

Además, Uñac tiró una definición que ya había lanzado previamente. "De cara a la presentación de las listas para la elección, en este caso del PJ nacional y del provincial, debe haber renovación. Pero esta es una idea mía. Y lo iremos conversando. Hoy traje una idea y fue superada por una propuesta de otro sector y acompañada por todos. Al ser consultado sobre ese tema, Gioja indicó que "el problema no es que siga o no Uñac o que siga o no José Luis. El problema hoy es cómo desarrollamos una herramienta para hacerle frente a la gravísima crisis que vive la Argentina".

Si se concreta esa postura, empezará el debate sobre quién será el sucesor que reúna los consensos de todos los sectores y que evite las críticas de si responde más o menos a uno u otro. Así, comenzaría una danza de nombres, entre los que están aquellos que tienen ganas, como el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, aunque se verá si reúne el respaldo, o los que miran un recambio con Carlos Munisaga, jefe comunal de Rawson, pero que lleva poco tiempo de afiliado y se encuentra concentrado en su primera gestión para sacar adelante un municipio que arrastra dificultades. O los que ponen fichas en dirigentes de trayectoria, como el diputado y presidente de bloque, Juan Carlos Quiroga Moyano, y el legislador nacional Walberto Allende.

Camino

Abogados del PJ explicaron que el Consejo debe enviar al Congreso partidario la prórroga de mandatos para conseguir la aprobación y, así, unificar la elección local con la nacional. La Comisión de Acción Política trabajará con las Juntas Departamentales para ir armando una estrategia de cara al comicio. El objetivo de todos es lograr la unidad.