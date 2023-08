En Unión por la Patria (UxP) no sólo se definirán hoy los postulantes que sacarán el ticket para pelear por los cargos legislativos en la general del 22 de octubre, lo que no es para nada menor, sino que, también, está el trasfondo de la pelea peronista. El gobernador Sergio Uñac, que lidera la lista de precandidatos a senadores, se juega, tal cual lo ha manifestado, la conducción del partido que hoy preside y el rol como opositor a partir del 10 de diciembre. Si bien José Luis Gioja no compite por ningún puesto, lo hará a través de su hermano Juan Carlos, que va por la Cámara alta, por lo que expondrá su continuidad como un referente del PJ.

El sector que triunfe hoy en las PASO tiene grandes chances de meter, en la contienda de octubre, al menos un diputado nacional y un senador, en la disputa mano a mano con Juntos por el Cambio (JxC). Si Uñac gana la interna, sale fortalecido, teniendo en cuenta el traspié que sufrió su hermano Rubén en la elección de gobernador del 2 de julio, que quedó relegado ante José Luis Gioja y Marcelo Orrego. Ahora, compite el propio Sergio Uñac y a este medio le había indicado que, el que gane, va a ser el jefe de la oposición. Si bien su línea perdió el Ejecutivo, obtuvo 14 de las 19 Intendencias y 19 de los 36 diputados en los comicios del 14 de mayo. Un desdoblamiento que se produjo debido a la suspensión que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evaluar si el actual mandatario podía ir por un nuevo mandato, al que finalmente inhabilitó. En ese marco, los jefes territoriales y legisladores electos del justicialismo vienen respaldando a Uñac y se verá si decide liderar la fuerza política o acompañar y dirigir una renovación con alguien de su palo. Si hay derrota, el escenario aparece sombrío.

Por su parte, si triunfa el giojismo, llegará con impulso para conseguir alguna banca en el Congreso. El 14 de mayo, la línea llamada San Juan Vuelve conquistó una intendencia, la de Chimbas, aunque con el exclusivo mérito del actual jefe comunal, Fabián Gramajo, quien fue candidato a vice de José Luis Gioja. A su vez, su hermano Juan Carlos peleó la jefatura comunal de Rawson, la que solía ser un bastión, pero cayó ante el uñaquista Carlos Munisaga. Entonces, ¿una victoria legislativa del giojismo le garantiza el mando del justicialismo? Así, ganar le daría, de mínima, continuidad al exgobernador como un referente partidario. Hay caciques peronistas que vienen diciendo que la feroz interna entre ambas líneas divide al PJ, lo que beneficia a Orrego, y que debe superarse esa dicotomía, lo que llevaría a poner a alguien que logre la unificación.

Para las PASO, Uñac puso en su lista a la kirchnerista Celeste Giménez en segundo lugar para el Senado, mientras que, para diputados nacionales, ubicó en primer término a su secretario de Deportes, Jorge Chica, y, en el segundo casillero, a la bloquista Melisa Naveda, además de poner gente de su equipo y del sindicalismo en los restantes espacios. Por su parte, el giojismo armó las listas con integrantes de sus filas y un lugar para el PTP, sin representantes de Gramajo. Ambos llevan como precandidato a presidente a Sergio Massa. Si bien hubo reparos al principio, los dos también pegaron sus boletas con Juan Grabois, el dirigente social ligado a Cristina Kirchner.