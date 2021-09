El gobernador Sergio Uñac comenzó ayer a trabajar con las piezas del armado electoral del Frente de Todos (FdT) de cara a las generales del 14 de noviembre. En ese marco, convocó a los 16 intendentes oficialistas, los empujó a mejorar los resultados obtenidos el domingo e insistió en plebiscitar la gestión provincial y municipal. Además, trascendió que se reunirá con cada uno para ir viendo y diagramando cada realidad particular. La coalición se quedó con el primer lugar al obtener el 42,89 por ciento, por lo que San Juan fue una de las seis plazas en las que el FdT consiguió aventajar a Juntos por el Cambio (JxC) en el país. No obstante, la diferencia fue de 4,64 puntos, lo que abre un escenario reñido en la instancia final, en el que la principal alianza opositora tiene, inclusive, expectativas de ganar.

El encuentro se dio en Casa de Gobierno y asistieron los peronistas Emilio Baistrocchi (Capital), Rubén García (Rawson), Fabián Gramajo (Chimbas), Jorge Palmero (Albardón), Miguel Vega (Jáchal), Romina Rosas (Caucete), Armando Sánchez (Pocito), Mario Martín (Sarmiento), Jorge Castañeda (Calingasta), Omar Ortiz (Valle Fértil), Juan Carlos Quiroga Moyano (25 de Mayo) y Cristian Andino (San Martín), más los aliados bloquistas Carlos Maza (Angaco), Miguel Atampiz (Zonda) y Jorge Espejo (Iglesia), y Leopoldo Soler (Ullum).

En esos 16 departamentos, el Frente de Todos sacó más votos en 14. Las excepciones fueron Capital e Iglesia. En el primero, los resultados vienen siendo esquivos para el oficialismo en las legislativas, cosa que no sucede en la disputa por la Intendencia. En el segundo, bastión bloquista, hubo sorpresa y fuentes oficiales atribuyeron la caída a la interna entre Espejo y el sector de Mauro Marinero, hoy diputado provincial. La alianza, además, se ubicó en primer lugar en 9 de Julio, que está en poder del jefe comunal Gustavo Nuñez, de Producción y Trabajo.

Si bien hubo victorias en 15 departamentos, los números reflejan un menor nivel de votos en comparación a las legislativas de 2019. En Rawson, Chimbas y Pocito, los de fuerte peso electoral por la cantidad de habitantes, hubo reducciones de 12,6; 12,7 y 14,7 puntos respectivamente. A ello se le suman las caídas en Rivadavia y Santa Lucía, además de Capital e Iglesia, en los que también bajaron los caudales comparativos (Ver infografía). Todo ello influyó a que, en el escenario global, el Frente de Todos retrocediera 12 puntos con respecto a 2019.

No obstante, Uñac resaltó ante los jefes comunales que se ganó y que ahora hay que trabajar para recuperar el rendimiento pasado. ¿En qué van a ajustar tuercas? En seguir insistiendo en los logros de la gestión provincial y las municipales, en cuanto al desarrollo de la obra pública, fomento de la inversión y el empleo y contención a los distintos sectores golpeados por la pandemia del coronavirus, entre otros, destacaron fuentes que participaron de la reunión. En ese sentido, hubo quienes indicaron que JxC no creció tanto, sino que el FdT bajó sus registros, por lo que hay que mostrar lo que se ha realizado. También señalaron que no hubo pases de factura.