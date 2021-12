El tema no es nuevo y ha estado rondando en la cabeza de algunos intendentes, al punto de que se planteó en el último encuentro que mantuvieron con el gobernador Sergio Uñac. La consulta fue por la posibilidad de modificar la Constitución para poner la re reelección de los jefes departamentales, es decir, que puedan ir por tres mandatos y no dos, como es actualmente. Según fuentes calificadas, el que enarboló el pedido fue Mario "Cacho" Martín, de Sarmiento, pero Uñac borró todo tipo de expectativas en ese sentido cuando le contestó tajantemente que no. El mandatario habría sostenido que no es un tema que esté en la agenda de los sanjuaninos, por lo que no es conveniente, y que no son tiempos políticos para estirar los periodos de gobernantes, entre otros motivos, indicaron las fuentes.

Al ser consultado, Martín negó haber hecho el planteo, aunque distintas fuentes lo confirmaron. Incluso, una de ellas contó que tomó el pedido como que fue casi en broma, lo que no quita que no se haya hecho y que, en chiste o no, tenga una intencionalidad y la expectativa de una respuesta positiva. De hecho, Uñac puso como ejemplo su caso, de que puede ir por un tercer mandato porque ya quedó incorporado en la carta magna, tras la enmienda que se realizó en 2011, explicaron las fuentes. En ese marco, este medio publicó el sábado que hubo intendentes que se fueron con la idea de que el Gobernador volverá a ser candidato en 2023.

De cara a dos años, hay 11 intendentes que van por su segundo período, por lo que no pueden repetir. La lista la integran nueve caciques comunales del Frente de Todos (FdT): los peronistas Martín (obviamente), Fabián Gramajo, de Chimbas; Juan Carlos Quiroga Moyano, de 25 de Mayo; Jorge Castañeda, de Calingasta; Miguel Vega, de Jáchal; Cristian Andino, de San Martín, y Omar Ortiz, de Valle Fértil, más el bloquista Miguel Atampiz, de Zonda, y el aliado Leopoldo Soler, de Ullum. Y también se encuentran los de Producción y Trabajo, Fabián Martín, de Rivadavia, y Gustavo Nuñez, de 9 de Julio.

La idea de los jefes departamentales de tener dos reelecciones viene de 2011, cuando José Luis Gioja retocó la Constitución provincial para poder llegar a su tercer mandato, lo que logró en 2015. En ese entonces, hubo pedidos para que se incorporara a los intendentes, pero el argumento fue que la Constitución avala la enmienda de un solo artículo, que fue el que se refiere al Gobernador, y que para incluir otro cambio había que esperar al menos dos años.

El tema quedó freezado con el paso del tiempo, pero siempre hubo jefes comunales que seguían pensando en la posibilidad. El tema cobró vigencia y salió a la luz tras la reunión que los intendentes tuvieron el viernes con Uñac tras las elecciones legislativas.

Ante el planteo de Martín, Uñac le bajó la persiana por lo inconveniente, en términos políticos y de un eventual rechazo de la ciudadanía, de exponerse a presentar el proyecto en la Cámara de Diputados, el cual debe ser aprobado con los dos tercios de la totalidad de los miembros. Luego, debe llamarse a una consulta popular, obligatoria para los electores y de resultado vinculante, para meter la enmienda o el cambio en la Constitución.

Es decir, desgaste cuando en el horizonte se viene un comicio crucial: el de 2023, en el que se disputarán todos los cargos provinciales y tres escaños de diputados nacionales y tres de senadores. Uñac sí les confirmó a los intendentes que no habrá PASO provinciales, por lo que la elección de los cargos locales se definirá en una sola instancia. Por eso, también les pidió mucha gestión para el año que viene.



Límite

El artículo 244 de la Constitución provincial establece que el intendente "dura cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelecto por un periodo consecutivo más". Por su parte, el 175 indica que el gobernador y el vice "duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces".