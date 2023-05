Euforia. El mandatario se mostró eufórico en su discurso en la sede central del PJ local luego de haber hablado en cadena provincial a toda la provincia.

"La primera consideración que quiero hacer en este momento importante para la provincia, es que no me he colocado saco y corbata, que hacía mucho que no lo hacía, para hablarle a la Corte (Suprema de Justicia), porque si es por el destrato que la Corte ha tenido para con los sanjuaninos, la vestimenta, obviamente, debería ser otra", así arrancó la primera aparición pública del gobernador Sergio Uñac luego de conocerse, el martes en la siesta, que el máximo tribunal del país había suspendido la elección para dos de las cinco categorías electorales que se ponían a consideración el domingo que viene. Además le apuntó, sin mencionarla, a la precandidata del Pro a la Presidencia de la Nación, Patricia Bullrich, por un mensaje en redes sociales donde ella misma se arrogó haber tenido participación en la decisión de la Corte Suprema. Tras esa primera aparición, ya en el PJ, Uñac profundizó algunos conceptos y le pidió a la militancia del PJ, que llenó el salón principal de la histórica casa del peronismo en calle 25 de Mayo, defenderse de la Justicia nacional con el voto el próximo 14 de mayo. Hubo amplia repercusión nacional de los dichos.

Visiblemente molesto, el Gobernador sanjuanino utilizó la cadena provincial para hablarle a la población cerca de las 10 de la mañana de ayer. En ese mensaje arrancó aclarando que a pesar de no estar de acuerdo, iba a acatar la orden del máximo tribunal de la República sobre la suspensión de la elección para las categorías de gobernador y vicegobernador. Luego tildó esa decisión de perjudicial, "inoportuna, rodeada de subjetividades partidarias y desconsiderada de nuestra autonomía suspenda y altere nuestro proceso electoral", según sus palabras. En ese mismo tono y sin nombrarla, Uñac le dedicó un párrafo a Bullrich: "No voy a hacer especulaciones políticas, simplemente leeré un textual de una dirigente nacional que recientemente y en el marco de la campaña electoral visitó la provincia. Tuiteó a minutos de conocerse la noticia 'Les frenamos las re-reelecciones", repasó Uñac. Esas palabras sonaron fuerte en medios nacionales, que eligieron la crítica del mandatario sanjuanino para titular las crónicas sobre el mensaje.

Luego se fue al PJ, donde lo esperaba una gran cantidad de dirigentes a modo de apoyo por lo ocurrido con su candidatura. En ese acto, Uñac profundizó su crítica a la Corte: "El articulo 175 de la Constitución tiene 30 palabras, quieren que se las lleve, se las voy a llevar. No me arrodillo ante nadie, que me saquen la candidatura si quieren, me importa nada", dijo el mandatario eufórico. Acto seguido, continuó con la crítica a la Corte: "Hay intereses subterráneos que los sanjuaninos le van a contestar el 14 de mayo. Quiero decirles que mucha gente en el día de ayer (martes) nos decía, nos manifestemos, salgamos a expresarnos. Yo los freno. Pero también hay que decir que muchos de los que hablan no saben dónde está San Juan, no saben en Capital Federal, qué comemos, quiénes somos. Nosotros también somos argentinos, creen que somos chilenos", dijo Uñac en referencia a los miembros de la Corte, aunque más de uno en el PJ especuló con que también el mandatario hacía extensiva la crítica a la dirigencia de Juntos por el Cambio, a quienes señalan por lo bajo como los responsables en parte de la maniobra de la Corte de Justicia.

Rubén Uñac - Senador

"Lo que han hecho es una barbaridad jurídica y política. Estos muchachos (por la Corte Suprema) se levantaron con ganas de joder y lo hicieron. Es una operación política del Pro, Pichetto y su compañía acá en San Juan".

Roberto Gattoni - Vicegobernador

"Estamos asistiendo a un hostigamiento, persecución y ensañamiento contra Uñac y no es merecido. Había varias maneras de suspender las elecciones y no a dos días del cierre de campaña. A Uñac nunca le diría que se baje".