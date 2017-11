El gobernador de San Juan y uno de los peronistas vencedores de las últimas elecciones, Sergio Uñac, cruzó hoy a la ex presidenta Cristina null, quien ayer había asegurado que la detención de Amado Boudou ponía en riesgo la democracia.



“Si está en riesgo (la democracia), entre todos la debemos cuidar. Yo no creo que esté en riesgo. Ya llevamos más de 30 y pico de años ininterrumpidos de democracia. La tenemos que cuidar no sólo entre los dirigentes sino entre todos los argentinos. Hay que cuidar el derecho de votar y elegir qué autoridades queremos”, sostuvo en diálogo con FM Blue.



El frente de Uñac se impuso en las últimas elecciones por más de 20 puntos a Cambiemos en San Juan. Rubén Uñac, hermano del gobernador, sacó 54,51% en la categoría senadores y también ganaron en Diputados. Así, el gobernador se destacó como uno de los "emergentes" del peronismo, junto con el tucumano Juan Manzur y tras la derrota de Juan Manuel Urtubey en Salta.

Sobre la detención de Amado Boudou, Uñac sostuvo que es importante que empiecen a funcionar las instituciones y que el poder político debe respetar las decisiones del Poder Judicial.



“Es verdad que es una decisión que no es usual (la detención), pero el juez ha explicado que según su visión hay algún peligro en el desarrollo de la situación. Lo importante es que los dirigentes políticos que no hagamos bien las cosas, debemos dar las explicaciones y la justicia las entenderá. Esta es la manera por la cual la sociedad va a creer las instituciones republicanas”.



Uñac también se refirió a la situación del Peronismo tras las elecciones. Aseguró que es necesario una autocrítica. "Va a tener que juntarse y ver las cosas que hizo mal, la sociedad lo ha puesto en el lugar de oposición. Debe empezar un proceso de transición que debe terminar con una renovación, un peronismo muy cerca de la gente y de cara a las expectativas que tiene la sociedad. Nos tenemos que hacer cargo de nuestras fallas”.

“El 2019 puede estar muy cerca si nosotros no cambiamos esto", opinó. "Debemos mirarnos a la cara y reconocernos como un partido histórico que pasa un momento delicado que debemos transitar entre todos”, admitió el gobernador.

Reforma tributaria



Los cambios en los impuestos propuestos esta semana por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne impactaron de manera negativa entre las provincias vitivinícolas, por la suba del impuesto interno al vino de 0 a 10% y a 17% para espumantes, que se aplica a las bebidas que no son saludables. Uñac afirmó que "nadie se opone a discutir una reforma tributaria, no somos ortodoxos de no querer cambiar nada. El impuesto al vino mirándolo desde la perspectiva que sostiene una economía nacional es un alimento saludable, está definido así por la OMS”.



“Dentro de la economía mundial viene cayendo su consumo, nos va a traer más complicaciones para buscar nuevos mercados. Hoy no somos competitivos en el mundo, imaginate si le pone un 17% más por la salida. Es desacertado, estamos dispuestos a dar una discusión”. Para Uñac, el impuesto los deja fuera del mercado. "En San Juan dependen 30-40.000 empleos (de esta industria)”, explicó.

“Hay una convocatoria del Presidente para el próximo 9, vamos a rediscutir estos temas en base al diálogo”, sostuvo.