Concreto. Sergio Uñac se mostró de acuerdo con crear una comisión evaluadora de la obra pública sanjuanina. Lo hizo ante la prensa antes de cerrar el programa Aprender a Emprender, acto llevado a cabo en el Centro de Convenciones.

"Obviamente que le vamos a dar curso, porque acá no hay nada para esconder". La frase es del gobernador Sergio Uñac y responde al proyecto presentado por el basualdismo en la Cámara de Diputados para crear una comisión y auditar toda la obra pública de la gestión giojista y la actual. Así, el mandatario dio un mensaje claro a la sociedad tras el manto de duda que sembró el exministro de Infraestructura nacional, Julio De Vido, en la carta que dirigió días atrás a José Luis Gioja. Además, la palabra de Uñac también es una bajada de línea para los diputados oficialistas, que ostentan la mayoría en la Cámara, para que trabajen en el camino de conformar esa herramienta de control.



La propuesta basualdista, que fue presentada el martes, ya recibió el apoyo de las demás bancadas opositoras y hasta del bloquismo, partido integrante del frente oficialista en la provincia. Además, las declaraciones del mandatario reflejan la postura de la gestión uñaquista de investigar toda la obra pública de la administración anterior.



Fuentes del partido justicialista dijeron que caminar en ese sentido sería alimentar la interna que se generó entre el Gobernador y el exmandatario antes de las elecciones legislativas. Uñac salió a aclarar que la iniciativa está en consonancia con lo propuesto por el hoy diputado nacional. Gioja firmó días atrás una petición para que se debata el proyecto presentado por el diputado del Frente para la Victoria, Adrián Grana, quien solicitó que el macrismo evalúe toda la obra pública del gobierno K.



Al ser consultado sobre la propuesta que impulsa el basualdismo, Uñac manifestó ayer ante los medios que "no nos vamos a negar a que puedan mirar toda la documentación". Además, aclaró que "el oficialismo tiene mayoría en la Cámara y tranquilamente podríamos decirles que no, pero no tendría el más mínimo sentido. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que abrimos todo para que se mire porque no hay nada que esconder".



También, el Gobernador sostuvo que "la obra pública está, fue bien hecha y se licitó como corresponde. Nosotros le vamos a dar el mensaje al bloque oficialista para que se apruebe porque no hay nada que esconder". Por otro lado, aclaró que el proyecto "debe ser analizado. Si está bien presentado será aprobado, si no lo vamos a mejorar".



La polémica sobre la obra pública local surgió luego de que el súper ministro del kirchnerismo, Julio De Vido, publicara una carta en Facebook dirigida con duras acusaciones al presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. En la misiva, De Vido le dijo a Gioja que "cuando lo citen a declarar en mi presentación ante la Justicia Federal por las obras públicas que se ejecutaron en su provincia (represas, estación solar fotovoltaica, estadio de fútbol, camino de montaña, túneles viales, Centro Cívico, viviendas, etc.) borre todos sus discursos de cuando me recibió como anfitrión en las inauguraciones y recorridas de obras, porque de trascender seguro irán a algún programa de televisión esos de archivo y lo harán quedar muy mal".



Ante esa situación, la diputada Susana Laciar presentó el proyecto para crear una comisión que evalúe toda la obra pública en San Juan, desde el 10 de diciembre de 2003 a la fecha. Según la legisladora, la carta de De Vido "es motivo suficiente para analizar todas las obras encaradas con fondos locales o las realizadas con aportes nacionales".

La comisión

Funciones

De ser aprobado el proyecto, la comisión especial será presidida por la oposición y tendrá un año para evaluar, analizar y hacer un seguimiento de toda la obra pública sanjuanina.