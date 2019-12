El mensaje de Uñac en el Bicentenario

El Teatro del Bicentenario fue el lugar donde el gobernador Sergio Uñac quiso ponerle un tono personal a sus palabras, casi reflexivo al final de una larga e histórica jornada en el país. A pesar que tenía un discurso armado, prefirió algo más coloquial, sin leer ningún papel

El Gobernador se refirió a "gestos" que dejó este 10 de diciembre. Primero mencionó a los expresidentes que estuvieron en la asunción de Alberto Fernández y, en San Juan, a la presencia del exgobernador Jorge Escobar.

No ocultó, tal como lo hizo en su discurso en la Asamblea Legislativa, que "hemos transitado 4 años muy difíciles, en lo económico pero más tristemente en lo social". Así y todo, dijo que "quisimos ser protagonistas pero priorizar lo colectivo".

Habló también de la forma de manejarse la provincia en medio de un contexto donde el gobierno central era de otro color político: "Un modelo de gestión que supo escuchar, que supo mejorar y que supo cambiar cuando se equivocó".

Dijo que Alberto Fernández "tiene tan claro que debe dar vuelta la página y que los argentinos nos tenemos que encontrar, y yo me siento representado con eso". Agregó que "hay lugar para todos, los invitemos a todos a sentarse en la mesa"

El Gabinete de Uñac en pleno

Un momento personal que compartió con todos

"Una de las fotos más fuertes que me tocó mirar en mi primera asunción fue una foto donde mi hija (Melania) me mira y se emociona fuertemente y pensaba que esa foto se podía repetir en la noche de hoy (...) y mi hija está armando su propio destino, trabajando en una empresa privada", inició la anécdota, ante la sorpresa de la mayoría del auditorio de invitados, que había advertido la ausencia de la joven.

Y siguió contando, "cuando la invite (a mi hija) me dijo: 'Papá estoy trabajando'". La frase generó algunas risas. "Me mandó un video y me dijo que está orgullosa de mi (...) cosas que le dice una hija a un padre", apuntó.

Según reflexionó el Gobernador, la anécdota personal tenía que ver con una moraleja que quería compartir. "Ella está cumpliendo su deber y yo estoy cumpliendo mi deber". Y finalizó, "le tengo que asegurar a todos los sanjuaninos igualdad en el punto de partida"