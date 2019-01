Dupla. Sergio Uñac y Roberto Gattoni vienen trabajando juntos desde el 2000. El actual ministro de Hacienda es un hombre de extrema confianza del Gobernador.

En una parada fundamental en su carrera política, Sergio Uñac usó su carta de mayor confianza. El Gobernador va por la reelección y eligió como vice a Roberto Gattoni, su actual ministro de Hacienda, un hombre clave en su gestión, ya que ha venido timoneando con éxito las cuentas de la provincia mientras a nivel nacional hay una administración de otro palo y en medio de la crisis económica de 2018. Además, se trata de una persona de su entorno íntimo, que lo ha acompañado en los distintos cargos por los que ha transitado el hoy mandatario. Inclusive ha estado al lado del padre, Joaquín Uñac, cuando este estuvo al frente de la comuna pocitana. Uñac confirmó ayer la novedad y por la tarde, el funcionario habló en exclusiva para este medio, en donde contó que aceptó con "orgullo" el ofrecimiento (ver página 3).



La apuesta de Uñac es brava, ya que en el caso de volver a ser electo, deberá buscar un reemplazante en la estratégica cartera económica, dado que Gattoni, como vice, desembarcaría en la presidencia de la Cámara de Diputados. Ante ese eventual escenario, el funcionario resaltó que ha forjado un equipo capaz de tomar las riendas de Hacienda, aunque aclaró que la definición de su sucesor es responsabilidad del Gobernador.



En lo que es su primer mandato, Uñac tiene de vice a Marcelo Lima, quien arribó al cargo fruto de las negociaciones entre el pocitano y el exgobernador José Luis Gioja, en la transición de la gestión entre uno y otro. En sus poco más de tres años de administración, Uñac siempre ha destacado que Lima ha sido un excelente vice, que ha tenido un destacado desempeño. En esta ocasión, con todo el poder de la conducción partidaria, además de ejercer la Gobernación, el pocitano escogió a su compañero en absoluta soledad y echó manó de su alfil más cercano. El futuro de Lima deberá decidirse, pero fuentes oficiales señalaron que estará contenido dentro del proyecto uñaquista.



La elección del postulante para dicho cargo no es menor. Es que el vice es el reemplazante natural del Gobernador en caso de que este se ausente por viajes en el país y en el exterior, por ejemplo. Por eso, debe ser un hombre de su círculo íntimo, inclusive para que no tenga problemas de ego y protagonismo que le pueda acarrear dolores de cabeza en la gestión, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Cosa que no sucederá con Gattoni. Pero además, Uñac viene sonando en el concierto nacional, en el que las elecciones para seleccionar al presidente y vice de la Nación se llevarán a cabo en agosto y octubre. La última mención sobre el sanjuanino, según el diario Clarín, giró en torno a que Roberto Lavagna, el exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, quien suena como presidenciable, lo quería como compañero de fórmula. En ese hipotético escenario, el ministro debería tomar las riendas de la provincia. Gattoni trató de evitar ese futuro panorama, aunque reconoció que si el Gobernador lo ha elegido como vice lo hizo en base a sus condiciones. De todas formas, la posibilidad de Lavagna como candidato a presidente se ha ido desinflando en los últimos días, ya que el propio exfuncionario ha dicho que no quiere internas y hay dos candidatos ya lanzados que dicen que no se bajan: Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa. Incluso algunos medios nacionales ya dieron cuenta de la supuesta decisión de Lavagna de no jugar.



Gattoni también posee un perfil político y ha venido teniendo contacto directo con el resto del gabinete y su palabra es autorizada.