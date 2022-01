En la mañana de este martes, las autoridades del Gobierno encabezadas por el gobernador Sergio Uñac, presentaron la "Mesa Permanente de la Gestión Integral del Agua", o simplemente "Mesa del Agua"; que tiene como fin enfrentar los desafíos que está planteando la crisis hídrica en San Juan, tal como había adelantado DIARIO DE CUYO. En ese contexto, el Mandatario provincial ponderó el diálogo para la solución de los problemas actuales.

"Después de ese 19 de marzo, cuando se decreta el estado de pandemia en el país y empezamos a transitar distintas situaciones, veíamos que las distintas normativas que salían de los gobiernos y también de los ciudadanos podían tener un punto de conexión entre el mantenimiento de algunas actividades económicas y los deseos de algunos de los habitantes de la provincia. Eso motivó que convocáramos al Acuerdo San Juan, que fue determinante. Pusimos en ejercicio la posibilidad de dialogar. Y cuando vemos lo que significó el Acuerdo San Juan y lo ponderamos, de acuerdo al análisis que se hace desde el Gobierno nacional sobre la situación económica y social de las distintas provincias, vemos que San Juan participa dentro de los lugares de expectativa. En algunos casos puede ser en el primer lugar, como en recuperación del empleo privado y eso obedece a lo que cada sector se trazó como objetivo y en conjunto nos pusimos a trabajar", comenzó explicando Uñac.

Y agregó: "Ese antecedente entre la convocatoria, la expresión de ideas, las normativas subsiguientes que tomamos, me parece que el resultado es tangible. La provincia de San Juan pudo no solamente sobrellevar una situación sino que, en consideración del resto de las provincias, de la mejor manera. Y eso fue producto del diálogo que nos propusimos a través del Acuerdo San Juan".

Para continuar, afirmó: "El tratamiento del recurso hídrico, el destino que se le da para el consumo humano y también para el mantenimiento de las actividades económicas es hoy un tema clave. Fundamentalmente, ante la situación que vemos en otros lugares del mundo o en el país, con condiciones climáticas que deben ser un punto de alerta para las sociedades y por supuesto para quienes tenemos la obligación de quienes tenemos que tomar medidas. Creo que este es el punto justo para que hoy, todos los actores involucrados, que representan distintos sectores de la sociedad sanjuanina, tal cual se hizo con el Acuerdo San Juan, podamos abrir esta Mesa del Agua".

En cuanto a qué espera de la convocatoria, Uñac afirmó: "La idea es que podamos tratar un tema que es altamente importante para todos, que es el recurso hídrico. Me parece que es un tema que va a copar las agendas públicas, no solo de la provincia sino en el país, observando algunos de los hechos que se están desarrollando por el calentamiento global. Vamos a discutir distintas situaciones, y el Estado anticipa que no estamos acá sólo para discutir sino también para aportar. Hay ciertas situaciones que debamos asumir desde el Estado provincial en conjunto con los estados municipales, de ciertas obras que son necesarias para seguir cuidando este recurso escaso que tiene San Juan, el país y el mundo".

Para finalizar aseguró que, "la convocatoria es para que podamos seguir haciendo viable a la provincia de San Juan, para que todas las actividades económicas se puedan mantener. Porque eso es necesario para todos, para mantener el empleo de los sanjuaninos".