Bajo protocolos sanitarios, el gobernador Sergio Uñac volverá hoy a la Cámara de Diputados para brindar su discurso anual e inaugurar el período de sesiones ordinarias, luego de que, el año pasado, no pudiera estar presente por las restricciones por la pandemia del coronavirus. En esta ocasión, el pocitano resaltará la inyección de fondos que hubo por parte del Gobierno para enfrentar el Covid-19, al igual que los recursos que se destinaron para sostener la obra pública, como un puntal que mueve la rueda económica, mantener el pago a proveedores y la entrega de adicionales y aumentos a los empleados públicos para incentivar el consumo, según trascendió de fuentes oficiales. En ese marco de presencia del Estado, se espera un anuncio vinculado a una ayuda al sector empresarial para que inviertan en la provincia. Sobre ese punto, el mandatario también remarcará que San Juan fue una de las primeras provincias en activar las distintas actividades productivas y económicas, indicaron las fuentes.

La sesión arrancará a las 8.30, bajo la presidencia del vicegobernador Roberto Gattoni, en la que la presencia de invitados y autoridades será reducida debido a los protocolos sanitarios (Ver recuadro). De acuerdo a lo que trascendió, Uñac también hará hincapié en que, pese a la difícil situación económica en todo el país, su gestión no se endeudó y terminó con las cuentas ordenadas. De hecho, el Gobierno no tuvo necesidad de echar mano al Fondo de Reserva Anticíclico ni de tomar un crédito aprobado por 3 mil millones de pesos, el cual había sido avalado justamente por la Legislatura. Inclusive, el mandatario recordará que, por la cuarentena para luchar contra el coronavirus, se frenaron las actividades económicas, lo que produjo la caída de ingresos nacionales por tributos como IVA y Ganancias y la recaudación de los impuestos locales, por ejemplo, Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor. No obstante, señalará que encararon un fuerte control y contención del gasto corriente, lo que permitió que se pudieran redireccionar partidas a las áreas de Salud, Seguridad y Desarrollo Humano para encarar tareas de prevención del Covid-19 y de asistencia social para los sectores vulnerables más afectados por el parate de alternativas laborales.

Además de ocuparse de lo sanitario y lo social, Uñac pondrá en valor a la obra pública como punta de lanza en la recuperación económica. En un ejemplo, el director del IPV, Marcelo Yornet, le había dicho a este medio que el año pasado entregaron 1.500 viviendas, una cifra para nada despreciable. Así, destacará que, luego, se pudo volver a poner en marcha la minería, la industria y el comercio, al igual que la reactivación posterior del sector gastronómico y turístico.

Por esto, también rememorará que, por el impacto inicial del aislamiento estricto, el desempleo llegó al 6,6 por ciento en el tercer trimestre de 2020, aunque mostrará como dato alentador que el número, en los últimos tres meses del año pasado, se redujo al 5,2 por ciento, según indicaron las fuentes.

Por otro lado, recalcará el esfuerzo provincial en mantener la cadena de pagos a proveedores y la entrega de un plus de fin de año a todos los estatales, al igual que hará mención al acuerdo salarial de este año, que alcanzó el 50 por ciento. Medidas para mantener el consumo interno.

Según las fuentes, también habrá algunos párrafos a la oposición para que, pese al año electoral, se trabaje en armonía.

Comisión de Exterior

Está integrada por la diputada Florencia Peñaloza y sus pares Juan Carlos Abarca, Sergio Miodowsky, Gustavo Usín y Andrés Chanampa, quienes recibirán al Gobernador por el ingreso de calle Las Heras. Luego de los saludos protocolares, Uñac mantendrá un breve contacto con los medios de comunicación.



Comisión de Interior

Tras el ingreso, Uñac será recibido por la Comisión de Interior, conformada por los diputados Horacio Quiroga, Enrique Montaño, Enzo Cornejo y Marcelo Mallea, quienes lo acompañarán hasta el despacho del presidente de la Cámara, con quien tendrá una breve reunión junto con los titulares de los bloques.

Apertura con estrictos cuidados sanitarios

De acuerdo a lo informado por la Cámara de Diputados, que preside Roberto Gattoni, la cantidad de invitados especiales que asistirán de forma presencial será menor que en años anteriores y estarán ubicados, en esta ocasión, en el palco bandeja. El ingreso de familiares o público en general al edificio legislativo no estará permitido. Además, se le ha recomendado a la población, agrupaciones políticas, asociaciones y organizaciones sociales, entre otros, que, por las medidas sanitarias, no se congreguen en la puerta de la Legislatura como tradicionalmente suelen hacerlo. Los 36 diputados utilizarán todo el recinto para poder garantizar el distanciamiento social, además de que las puertas estarán abiertas para la circulación de aire. Los periodistas se ubicarán en la Sala de Vicegobernadores, con la distancia y ventilación correspondiente. En los ingresos, personal tomará la temperatura corporal y habrá líquido sanitizante.