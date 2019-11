Novedades. En el acto de refuncionalización de la estación de tren de Albardón, Uñac dio a conocer ante los medios que meterá cambios en las segundas y terceras líneas.

Tal como viene publicando este medio, Sergio Uñac dio a entender ayer que no meterá con dureza el bisturí en su gabinete para su próxima gestión, ya que avanza a cubrir los cambios obligados en cuatro ministerios dado que sus titulares resultaron electos en distintos cargos, más alguna que otra sorpresa. Lo que sí reveló el gobernador son los retoques en las llamadas segundas y terceras líneas. En rueda de prensa, manifestó que habrá movimientos en todos los ministerios: "No sé si arriba, pero sí para abajo". Los de "arriba" son los ministros, mientras que los que están un peldaño más "abajo" son los secretarios, subsecretarios y directores, entre otros.



En cuanto a su gabinete, Uñac ha venido tirando pistas a este medio, como que los integrantes de un equipo ministerial cuentan con chances de reemplazar al titular en ciertas áreas (como puede darse en Hacienda y Gobierno) y casos de figuras que pueden venir de "afuera", como el de Fabián Aballay, sobre el que dijo que tiene el perfil para ocupar el Ministerio de Desarrollo Humano, aunque evitó su confirmación (Ver recuadro). Así, señaló ayer que, además de las cuatro modificaciones obligadas, "puede haber alguna más".



Por el lado de las segundas y terceras líneas, resaltó que habrá cambios "con seguridad". Dichos funcionarios son los brazos ejecutores de las directivas que bajan tanto del Gobernador como de sus ministros, además de que elevan propuestas sobre trabajos a desarrollar y las formas de llevarlas a la práctica y de cómo financiarlas. En este campo también se vendrán retoques por obligación y otros en el marco de una oxigenación de los equipos.



A raíz de sus definiciones, circuló que uno de los cambios se daría en la cúpula del IPV, en donde habría reacomodamientos con otras áreas. El titular de la repartición, Juan Pablo Notario, dejaría su puesto y lo reemplazaría Marcelo Yornet, actual director de Arquitectura, dijeron fuentes calificadas. En ese punto no trascendió el destino de Notario y quién cubriría a Yornet. Y el subdirector del IPV, Daniel Gimeno, partiría a la conducción de la Obra Social Provincia (OSP), en lugar de Javier González, sobre el que tampoco salió a la luz su futuro.



Luego vienen recambios de funcionarios que se van a otros equipos. Es el caso de Capital, donde el intendente electo Emilio Baistrocchi, el hoy ministro de Gobierno, se lleva a gente de su equipo. El subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, desembarcará en el Concejo Deliberante como secretario Legislativo. Mirta Ormeño, directora de Emergencia Social del Ministerio de Desarrollo Humano, fue electa como concejal en la comuna capital. Y además, trascendió que Baistrocchi designará en su gabinete a Sebastián Pacheco, subdirector de Transporte; a Horacio Lucero, director de Investigación de la Subsecretaría de Control de Gestión, y a Javier Rodríguez, subsecretario de Asistencia Social de Desarrollo Humano. Los reemplazos de todos esos funcionarios salientes aún no están definidos, dijeron las fuentes.



Uñac asumirá su segunda gestión de cuatro años el 10 de diciembre, luego de ganar la elección del 2 de junio con un amplio margen sobre el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego. De cara al trabajo en el armado de su gabinete y de las segundas y terceras líneas, el gobernador manifestó que se viene reuniendo con los responsables de una o dos carteras ministeriales por día para ir analizando la conformación de cada área, revisar "los objetivos que nos propusimos en el inicio de la gestión y lo que hemos cumplido casi cerrando este primer período".

En los ministerios

Uñac había dicho que "Fabián Aballay reúne el perfil para estar en el Ministerio de Desarrollo Humano", dado que Armando Sánchez fue electo como intendente de Pocito. También está haciendo gestiones para que Alberto Hensel, ministro de Minería y elegido como diputado, ocupe un lugar en la cartera nacional. Otros cambios obligados son el del ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, quien será jefe comunal de Capital. Es casi un hecho que de la cartera se desprenda la Secretaría de Seguridad con rango ministerial, en la que suena Abel Hernández mientras que Fabiola Aubone en el ministerio. En Hacienda también habrá cambios, ya que Roberto Gattoni fue electo vicegobernador. En su lugar suena Marisa López, actual secretaria de la cartera. El Gobernador había dicho que De Los Ríos y Venerando continuarían en Educación y Salud respectivamente.



Reparticiones



Están la Secretaría General de la Gobernación, la de Ambiente, la de Ciencia y la de Deportes y los ministerios de Gobierno, Infraestructura, Salud, Minería, Hacienda, Desarrollo Humano, Turismo, Educación y Producción.



Juramento



Uñac asumirá en su segunda gestión el 10 de diciembre, día en el que le tomará juramento a sus ministros y secretarios de Estado. Estos, por su parte, realizarán los actos de asunción de sus funcionarios al día siguiente.