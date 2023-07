El gobernador de la provincia, Sergio Uñac, salió al cruce del precandidato a senador de San Juan Vuelve, Juan Carlos Gioja, quien el miércoles por la noche dijo en una entrevista telefónica que "no sumaba a la campaña" la llegada de Sergio Massa. Horas más tarde dijo lo contrario e invitó a la población a un acto junto a la formula presidencia Massa-Rossi, en Chimbas.

"Las declaraciones fueron por lo menos desafortunadas. He sido receptor de una andanada de críticas por parte de la fórmula que encabeza Juan Carlos Gioja y que tiene el patrocinio intelectual de José Luis, pero la idea es no responder. Pero ahora, si lo llevan en la lista no es el camino criticarlo a días de que Sergio Massa llegue a la provincia", dijo en rueda de prensa el primer mandatario provincial.

La polémica se desató ayer cuando Juan Carlos Gioja se desdijo en cuestión de horas de sus criticas al actual ministro de Economía. "El pobre Massa tiene tantos problemas que lo va a terminar perjudicando su venida a San Juan y va a terminar perjudicando al frente. No nos parece que sea lo más... En alguna medida no sé en qué suma", había dicho en canal 8, mientras que después afirmó en Radio Sarmiento que "sumaba mucho".

Hoy la comitiva oficial, con la presencia de Sergio Massa, Agustín Rossi y demás referentes nacionales visitará la obra hidroeléctrica El Tambolar y más tarde tendrán un acto con la militancia en el estadio deportivo UPCN, Vóley San Juan, calle General Acha, departamento Rawson.

El giojismo tendrá su momento cerca de las 11 en el camping Sindicato de la TV.