Señal. El sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, visitó ayer a Sergio Uñac por el partido de cuartos de la Liga Profesional y le entregó una distinción. Además, le habría dado el aval para su llegada a la AFA.

El encuentro formal de ayer entre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia, y el gobernador y senador electo, Sergio Uñac, fue en el marco del cruce de cuartos de la Liga Profesional de Fútbol en San Juan, pero trascendió que, en el trasfondo, hubo una movida política de mayor alcance. El pocitano va camino a integrar el Comité Ejecutivo del órgano rector del fútbol argentino. ¿Cómo? En la asamblea ordinaria de la semana pasada, el organismo creó tres lugares titulares: uno para el del Gobierno nacional, otro para el de las provincias y, el tercero, para los legisladores nacionales (senadores o diputados). En ese último sillón entran a pesar las chances de Uñac, en base a la excelente relación que ha cultivado con el mandamás de la AFA y la fuerza que el sanjuanino le imprimió a su gestión en materia deportiva.

De conseguir el puesto, el senador electo por Unión por la Patria (UxP) tendrá voz, pero no voto, en las decisiones que tome AFA. Es decir, ganaría protagonismo en el órgano que dirige el deporte más popular del país. Además, para Uñac, significaría otro espacio con cierta cuota de poder, dado que va a tener la posibilidad de recorrer el país de la mano del fútbol, debido a que el organismo tiene representación en todas las provincias.

En su gestión, el Gobernador impulsó la política deportiva y el desembarco, específicamente, de encuentros de fútbol de primer nivel, como el partido entre Argentina y Brasil por la eliminatoria para la Copa del Mundo 2022 y la semifinal de la Copa Argentina entre Boca y Patronato, entre otras competencias nacionales y amistosos. Además, el presidente de la AFA trajo la Copa del Mundo que la selección consiguió un año atrás. Así, "Chiqui" Tapia y Uñac forjaron un vínculo que se fue consolidando con gestos mutuos.

El jueves pasado, la Asamblea Ordinaria de la AFA metió cambios en el estatuto y decidió pasar de 23 a 26 los miembros titulares del Comité Ejecutivo. Esos tres nuevos lugares corresponden a un representante de la administración nacional, a uno de las provincias y a otro para los legisladores nacionales. De acuerdo a lo que se ha informado, el órgano rector del fútbol argentino será el encargado de seleccionar a dichos integrantes. Ahí talla fuerte "Chiqui" Tapia y su relación con el senador electo puede ser decisiva.

Según trascendió, con los últimos cambios, la idea central de los líderes del fútbol argentino es también tener vínculo y poder de fuego con quienes manejan los destinos del país, tanto en el Ejecutivo Nacional, como en el Congreso, y hasta los gobiernos provinciales. Para ello, buscan a alguien que pueda tallar en ambos terrenos: el del deporte, pero también el de la política. Por lo que trascendió ayer de fuentes vinculadas a Uñac, el pocitano daría en la talla y ya se lo habrían ofrecido. De hecho, el mandamás de la AFA se reunió con Uñac y le habría dicho que va todo encaminado para tener el visto nuevo para el puesto.

Una vez que deje su cargo de gobernador, Uñac asumirá su banca en el Senado, con la que puede tener cierto protagonismo en los debates que se darán ante los proyectos de ley que presente el presidente electo, Javier Milei, de La Libertad Avanza. Puede colaborar, junto al resto de los legisladores nacionales del PJ, con la próxima gestión provincial que encabezará Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio (JxC), en algún tipo de ayuda económica para San Juan. A nivel local, la mayoría de los diputados e intendentes consiguieron sus puestos bajo la lista que impulsó, ya que trató de ir por un nuevo mandato, pero la Corte Suprema de Justicia bajó su candidatura y la posta la tomó su hermano Rubén, que terminó cayendo ante el santaluceño. Así, puede ser un articulador de todo el bloque peronista, aunque en el medio estará la decisión de quien conducirá el partido a partir de mayo del año que viene.

Su expectativa era que Sergio Massa llegara a la presidencia, luego de que este asegurara que quería sanjuaninos en su equipo. Frustrada esa chance, se abre el rol que pueda tener en el Comité Ejecutivo de la AFA.

> Composición

El Comité Ejecutivo de la AFA estará compuesto por 26 miembros titulares. Así, se encuentra el presidente y seis vicepresidentes. Entre estos últimos, cuatro representan a los clubes de primera división; uno a la Primera Nacional, a la Primera B y a la Primera C, y el restante a los clubes del Interior. Luego, estarán los 19 vocales: siete representen a los clubes de Primera División, seis a las instituciones de la Primera B Nacional, la Primera B, la Primera C y la Primera D; dos a las Jurisdicciones Deportivas de Ligas organizadas bajo la órbita del Consejo Federal, uno a los clubes del Torneo Federal A y tres integrantes del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial o Legisladores (diputados o senadores) Nacionales, los que tendrán voz pero no voto. Entre los suplentes también habrá una silla para el referente de la política nacional.