Como se preveía, el gobernador Sergio Uñac confirmó ayer a este medio que encabezará la lista de precandidatos a senadores en el frente Unión por la Patria (UxP) San Juan para las PASO del 13 de agosto, mientras que el secretario de Deportes, Jorge "Coqui" Chica, liderará la de diputados. En la misma alianza, José Luis Gioja aseguró que competirán en la interna, pero que no se anotará para seguir en su banca en la Cámara baja de la Nación y que lo mismo hará el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Estos últimos se postulan como gobernador y vice en los comicios del 2 de julio, por lo que evitan el costo político de las dobles candidaturas.

La previa del cierre de la presentación de candidaturas, que vence hoy a las 24, se vio convulsionada en UxP por la lista de unidad compuesta por Sergio Massa y Agustín Rossi, lo que causó sorpresa a nivel nacional y provincial debido al recambio de la dupla Eduardo "Wado" De Pedro y Juan Manzur (Ver página 6). ¿Se replicará una integración en San Juan entre el uñaquismo y el giojismo? Las fuentes prácticamente lo descartaron, aunque reconocieron que puede haber retoques debido al nuevo binomio presidencial.

Sucede que, según trascendió de fuentes oficiales, el segundo lugar de la lista de senadores que lidera Uñac, presidente del PJ, estaba reservado para la pata kirchnerista, que debe ser una mujer por la ley de paridad de género. En ese marco, venía sonando María Verónica "Marita" Benavente, secretaria de Ciencia y Tecnología, aunque anoche algunas voces la ponían en duda y hablaban de una militante de ese palo no muy conocida. No era lo único que se habría acordado en un principio con la fórmula presidencial que encabezaba De Pedro, ya que también se le podía dar cabida en el tercer casillero titular de diputado nacional. ¿Habrá alguna modificación en al menos uno de esos lugares? Se verá.

Por otro lado, la que irá como candidata a diputada nacional en segundo término, acompañando a Chica, es Melisa Naveda. La dirigente, que viene de la Juventud Bloquista y lidera el cuerpo técnico del partido, fue propuesta por el presidente Luis Rueda, quien se aseguró el casillero que viene teniendo la fuerza política hace 16 años por el acuerdo con el PJ.

A su vez, Gioja, diputado nacional, le aseguró a este medio que "vamos a competir", pero que "no voy a participar ni yo ni Fabián (Gramajo). Estamos cruzando variables. Va a ser una lista nuestra, que se va a llamar San Juan Vuelve", en sintonía con la denominación de la subagrupación con la que pelea, junto al intendente chimbero, por los máximos cargos provinciales. Hubo hermetismo sobre los nombres, aunque el que trascendió como uno con muchas chances fue el de Leonardo Gioja (aunque no se reveló el lugar), quien se había candidateado por la Intendencia de la Capital el 14 de mayo. Las fuentes de la línea interna sí dijeron que una alternativa que plantearían es la de mechar candidatos entre la lista ganadora y perdedora, lo que implica cambiar el reglamento del frente, el cual indica que el que triunfa se lleva todos los puestos. Se vislumbra improbable una modificación.

Anoche descartaban a Orrego y Martín

A horas del cierre de presentación de listas, anoche se imponía en Juntos por el Cambio (JxC) la visión de que Marcelo Orrego y Fabián Martín no se anotarían en las elecciones legislativas. Así lo indicaron fuentes del sector bajo estricta reserva, ya que la decisión final se dará hoy. ¿El motivo? Si bien son las figuras de mayor peso electoral dentro del frente opositor, sostienen que sondeos internos los posicionan con buenas perspectivas para los comicios provinciales del 2 de julio, en los que se presentan como compañeros de fórmula a gobernador y vice. Así, indicaron que concentrarán todas sus fuerzas en la última semana de campaña para intentar ganar la provincia. En ese marco, las fuentes señalaron que el cierre de lista del orreguismo se dará esta tarde. Sin los principales protagonistas, ¿quiénes pueden ser los reemplazantes? Suenan Emilio Achem, Nancy Picón y el líder de Actuar, Rodolfo Colombo, aunque no entre los primeros puestos. Si se confirma, ¿será una jugada arriesgada? También es casi un hecho que habrá lugares para representantes del Pro y Dignidad Ciudadana. Además, en JxC habrá internas en las PASO del 13 de agosto, dado que el sector alineado a Patricia Bullrich, líder del Pro, pidió la reserva de nombre de lista para competir. En ese espacio, suena María Eugenia Raverta, coordinadora local de la candidatura presidencial de la exministra de Seguridad, para encabezar la lista de diputados, mientras que el bloquista disidente Juan Domingo Bravo asoma para la de senadores. También asoma Sergio Vallejos, de Evolución Liberal, como postulante para el Parlasur, pero no está definido. En ese marco, el sector de Orrego se encuentra alineado al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el otro presidenciable.

Unidad en La Libertad Avanza

El frente La Libertad Avanza, que lleva la figura de Javier Milei, definió ayer que competirán con una lista de unidad en las elecciones legislativas. Así lo indicó el armador del espacio, José Peluc, al señalar que los nombres no están confirmados y que se conocerán durante la jornada de hoy. Lo que también quedó cerrado es que “ninguno de los que hoy son candidatos a la Gobernación participarán de la lista”, dijo el coordinador de la coalición. En ese marco, Paola Miers, Agustín Ramírez y Yolanda Agüero no serán de la partida. Desde el sector, por lo bajo suena que Peluc liderará la lista de diputados.

En la Izquierda irán dos listas

En el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) habrá interna. Así, se presentarán dos listas y cada una de ellas responderá a un armado nacional. En ese marco, la lista Unir y Fortalecer a la Izquierda, que cuenta como referentes presidenciales a Myriam Bregman y Nicolás del Caño, llevará como candidato a senador a Franco Lategano y como diputada a Gloria Cimino. En la lista Unidad de los Luchadores y la Izquierda, que jugarán con el armado nacional de Gabriel Solano y Vilma Ripoll, los referentes son Nicolás Méndez en senadores y Cristian Jurado en diputados. El resto de los nombres se conocerá hoy.

Los tres partidos que juegan solos

La Cruzada Renovadora jugará con "boleta corta", ya que no llevará candidatos a presidente y dejó en libertad de acción. Alfredo Avelín confirmó que en la lista de senadores están José Luis Alvarado y Adriana Aguirre, mientras que en la de diputados figuran Alejandro Gómez, Jésica Vega Bazán y Manuel Naveda. En el Parlasur se anotó a Rolando Amarfil. En Libres del Sur también cerraron cabeza de lista. Para la Cámara alta encabeza Daniel Ochoa, mientras que Jesús Ojeda lidera la lista de diputados. En el Socialismo, Nahuel Cárdenas será candidato a senador y Verónica Llanos irá al frente en Diputados.