La dupla presidencial del Frente Consenso Federal, integrada por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, llegó esta mañana a San Juan en plena campaña electoral de cara a las PASO de agosto. En rueda de prensa, el candidato a vicepresidente se refirió a la situación actual del país, sus expectativas para el país y la decisión de Pichetto de acompañar a Macri en el oficialismo.

"Yo vengo planteando un mensaje que no ha tenido absolutamente ninguna modificación en los últimos años. Yo creo que la Argentina necesita un camino que no es con Macri ni con Cristina. Con Lavagna estábamos en la misma posición, entonces dijimos: ‘Bueno, trabajemos juntos’. Si estamos en la misma posición sería absurdo dividir los esfuerzos", aseguró Urtubey. "Lo que nos interesa es lo que piensa la gente. La sociedad argentina está harta de las peleas, de esa cosa donde todos se validan por ser menos peor que otro, y así nos va cada vez peor. La Argentina no estaba bien y con este Gobierno está peor. Y la única solución que se propone es seguir como estamos o volver a lo de antes. Y la Argentina tiene que ir para adelante", agregó.

El gobernador de Salta sostuvo que considera que el consenso está "más en la gente que en la política". "Habrá que ver qué piensa la política. Si la sociedad cuando vaya a votar ratifica lo que está planteando", señaló ante los medios en el Hotel Provincial.

"Hay muchísimos dirigentes, del peronismo y de otros partidos, que creemos que la Argentina necesita un cambio estructural profundo.

Acá hay distintas listas que van a competir, nosotros somos muy respetuosos porque no hemos organizado las listas de ninguna provincia. Lo que quisimos es que los dirigentes que nos quieran acompañar a un proyecto nacional puedan plantear sus propuestas.

Hay que rever la ley electoral, que me parece que deja mucho que desear", dijo.

Para concluir, Urtubey se refirió a la postura de Miguel Ángel Pichetto, de acompañar a Macri en "Juntos por el Cambio". "Me sorprendió, no lo comparto. Pero yo no soy nadie para evaluar las conductas de otros, va a ser la sociedad argentina la que va juzgar".