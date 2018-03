Residuos. En Alemania hay al menos cinco minas de sal que sirven para contener distintos tipos de desechos de las plantas nucleares.

Será inédito para la provincia y no descartan que también lo pueda ser para el país. La empresa Barrick prepara desde hace unos meses un operativo internacional para sacar al menos 100 toneladas de mercurio que viene acumulando en Veladero desde 2014. El residuo tóxico saldrá de la provincia bajo un estricto control de seguridad, viajará a Suiza para ser tratado y luego tendrá como destino final una mina de sal en Alemania, donde quedará sepultado. La minera pidió autorización a las autoridades locales, nacionales e internacionales porque el metal atravesará varias provincias y países. En el Ejecutivo local estiman que el OK estará listo en dos meses, por lo que sólo resta que Barrick obtenga las demás habilitaciones para comenzar con el operativo, el cual no se descarta que pueda ocurrir este año.



La obtención de mercurio en Veladero comenzó desde el inicio de su operación, en 2005, ya que junto a la producción de oro se obtiene el metal líquido como un subproducto del proceso de lixiviación y de la fabricación del metal doré. Hasta 2014, la minera lo comercializaba dentro del mercado metalífero, poniendo a San Juan como la única provincia productora y exportadora del 100 por ciento del mercurio que se producía en el país. A partir de 2015, el consumo internacional cayó, por lo que comenzó a acumularlo hasta la fecha.



En noviembre, Barrick pidió la autorización para que el Ministerio de Minería provincial deje de considerar al mercurio como un subproducto y para que la Secretaría de Ambiente local comience a contemplarlo como "residuo peligroso", con el objetivo de poder sacarlo de la provincia. El mismo trámite hizo en Nación, en la cartera que tiene a cargo el Rabino Sergio Bergman.



La solicitud fue confirmada por José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental de la repartición local. Según el funcionario, "hasta el momento no está definido qué camino es el que se va a usar para sacar el metal. Lo que hay que decidir, entre otras cosas, es si sale por un puerto de Chile o de Argentina". Espinoza aclaró que el mineral está contenido en un lugar específico de Veladero "con todas las condiciones de seguridad para este tipo de producto que desprende vapores que son muy tóxicos". El director no habló de cantidades y sólo se limitó a confirmar que se trata de una cifra importante. Fuentes oficiales indicaron que se trata de al menos 100 toneladas de mercurio en estado líquido.

Operativo. Veladero es la mina de oro más grande de la provincia. Entre sus productos obtiene mercurio. Otros proyectos, como Casposo, también lo concentran, pero en menor cantidad y lo donan a la UNSJ.







Espinoza explicó que la empresa minera ha presentado la documentación para que cuatro camiones reciban la autorización para trasladar el producto, aunque "muy probablemente se utilicen dos, y el resto sea de apoyo". Además, los camiones irán acompañados de otros vehículos de respaldo. Para el mecanismo de disposición final, dentro del protocolo internacional de tratamiento del mercurio, desde el Ejecutivo explicaron que se transporta vía terrestre hasta el puerto y por mar hasta Suiza, donde se lo somete a una reacción química para transformarlo en cinabrio (sulfuro de mercurio). De esa manera queda en estado sólido y desde ahí se lo traslada a Alemania, donde existen minas de sal que son utilizadas como depósitos de residuos peligrosos.