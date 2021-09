Por la pandemia del coronavirus, el Ministerio de Trabajo de la Nación suspendió en marzo del año pasado las elecciones en los gremios de todo el país y extendió los mandatos de las autoridades, lo que fue prorrogando en distintas fechas. El plazo venció el 31 de agosto, por lo que en San Juan hay al menos cuatro sindicatos que deben disparar sus respectivos calendarios y realizar los comicios dentro de seis meses para que se defina la continuidad o la renovación de sus conductores, al igual que en la delegación local de la Confederación General del Trabajo (CGT). Tras un relevamiento de este medio en 16 entidades, los que están en ese lote son el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), la Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), el Sindicato de Prensa y la Asociación Personal de la Universidad Nacional de San Juan (APUNSJ). Por ahora, en este último ya hay dos espacios que van encaminados a una competencia interna, mientras que en los restantes aún no asoman los rivales a los respectivos oficialismos, aunque en dichos gremios se han dado disputas.

Este medio había dado a conocer que no habría oposición interna para que continúe el secretario General de la CGT, Eduardo Cabello, actual diputado provincial, en el camino para la regularización tras la prórroga de mandatos por la pandemia, la que será luego de que se definan las autoridades a nivel nacional (Ver recuadro). El sindicalista no descartó anotarse para un nuevo período y si bien circula alguna que otra crítica a su conducción, lo cierto es que es de manera subterránea y no hay ningún dirigente que se anime a darle pelea.

El liderazgo del SEC se encuentra en manos de Mirna Moral, quien, como secretaria Adjunta, remplazó a Raúl Ávila en marzo de 2017 tras su fallecimiento. Ambos ganaron en diciembre de 2016, por lo que la elección para la renovación debía realizarse en el mismo mes de 2020. La gremialista no contestó los llamados de este medio, aunque desde su entorno ven como un hecho que se presentará para pelear por seguir en el puesto. Hay un antecedente: Moral jugó y ganó las elecciones para dirigir la mutual mercantil Amecom en mayo de 2019.

Por su parte, Alfredo Duarte viene manejando los destinos de ATSA desde 1992, a excepción del período 2003-2007, cuando fue diputado provincial. La última elección fue en julio de 2016, pero el dirigente asumió en diciembre de ese año. En esa contienda, el histórico gremialista llegó a un acuerdo con su contrincante para que se diera la interna, pese a que la lista de este último no había pasado el filtro de la Junta Electoral. De cara al próximo comicio, Duarte confirmó que será candidato.

En APUNSJ, el sindicato de los no docentes (ex personal de apoyo universitario), el timón está en manos de Roberto Araya, quien, como número dos, reemplazó a Jorge Rodríguez en marzo de 2020, luego de que este se jubilara. Su mandato venció en diciembre del año pasado y tampoco descartó presentarse para un nuevo período. En la vereda de enfrente está Daniel Durán, exsecretario gremial de la anterior gestión de Rodríguez. Tanto Araya como Durán se vienen tirando con todo tipo de críticas, así que la pelea será fuerte.

Por último, en el Sindicato de Prensa, la última elección fue en diciembre de 2017, en la que Liliana Oviedo no tuvo lista rival. Su mandato de tres años venció a fines de 2020, por lo que tiene que armar el futuro comicio. Al ser consultada, no dio detalles ni de cuándo asumió ni cuándo finalizó su última gestión ni si le habían prorrogado el mandato, además de que luego no contestó mensajes de Whatsapp. La información de esta nota surgió de fuentes sindicales.

El relevamiento de este diario incluyó a los gremios UPCN, UDAP, UDA, AMET, Bancarios, Plásticos, la Unión Judicial, el del personal de limpieza, ADICUS, SIDUNSJ y Gastronómicos, los que tendrán sus elecciones desde fines de este año (Ver recuadro) y en 2022 y 2023.

Elección en la CGT

La CGT a nivel nacional definirá a su cúpula el 11 de noviembre, según publicaron medios nacionales. Una vez que la central obrera decida las autoridades de sus organismos internos, se irán diagramando los comicios en las delegaciones de las provincias, con la intervención de la Secretaría de Interior, explicó Eduardo Cabello, líder cegetista local. El sindicalista no descartó la posibilidad de anotarse para un nuevo período bajo una lista de unidad. Viene al frente de la CGT desde 2008. Asumió su último mandato en septiembre de 2016, por lo que en ese mes del año pasada vencía su gestión, la cual fue prorrogada.

Lo que se viene

El comicio de los Gastronómicos (UTHGRA) se hará el 2 de diciembre. Su titular es Graciela Baraza, quien iría por la reelección, según dijeron en su entorno, ya que la mujer no contestó los llamados de este medio. El rival es Fernando Olivera, quien fue parte de la actual conducción como secretario Administrativo, pero luego se alejó por serias diferencias. La otra elección que se viene es la de Sidunsj, el gremio de docentes universitarios. Hoy se realizará una asamblea para iniciar el proceso electoral. El secretario general es Esteban Vergalito, cuyo mandato es de tres años y es un hecho que irá por otra gestión.

Los cuatro gremios que deben renovar mandatos

ALFREDO DUARTE / ATSA

Viene al frente del gremio desde 1992, a excepción del período 2003-2007, cuando fue diputado provincial. En la contienda de 2016, el histórico gremialista llegó a un acuerdo con su contrincante para que se diera la interna, pese a que la lista de este último no había pasado el filtro de la Junta Electoral.

ROBERTO ARAYA / APUNSJ

Como secretario Adjunto, llegó a la conducción luego de reemplazar a Jorge Rodríguez en marzo de 2020, después de que este se jubilara. Su rival será Daniel Durán, exsecretario gremial de la anterior gestión de Rodríguez. Tanto Araya como Durán se vienen tirando con todo tipo de cuestionamientos.

MIRNA MORAL / SEC

De la mano de Raúl Ávila, en diciembre de 2016 asumió como secretaria Adjunta. Tras el fallecimiento del sindicalista, en marzo de 2017 agarró el timón del gremio. En mayo de 2019, ganó las elecciones para dirigir la mutual mercantil Amecom. Es un hecho que irá por la reelección en el SEC.

LILIANA OVIEDO / SINDICATO DE PRENSA

Su último mandato venció a fines de 2020, por lo que fue prorrogado por la pandemia del coronavirus. En los procesos electorales de 2011, 2014 y 2017 no tuvo lista rival. Al ser consultada, no brindó información sobre la situación del sindicato ni respondió mensajes de Whatsapp ni devolvió llamadas.