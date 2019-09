La ministra de Salud, Alejandra Venerando, visitó el programa A Todo o Nada, de Radio Sarmiento, y tuvo duras palabras con el gobierno Nacional por la deuda que mantiene con la provincia y los recortes en algunos programas nacionales.

Emergencia sanitaria

“Dentro de la provincia estamos como encapsulados respecto al resto de las provincias y el equilibro fiscal nos permitió acceder a la compra de remedios o vacunas, pero no es lo que pasa en el resto”

“Los fondos son finitos y tener que tocar fondos provinciales para hacer frente a cuestiones nacionales es un tema”

Las áreas más complicadas

“Es todo lo que tiene que ver con vacunas, la entrega de leche, medicamentos y un abandono en el área de discapacidad

“Hay un abandono por parte de Nación, como órgano rector no está cumpliendo con lo que la ley le manda”

“El Estado no puede estar jugando con el envío de medicamentos, esto no pasa en San Juan porque tenemos planes provinciales, pero si en otras provincias”

“Antes recibimos botiquines que antes se llamaban Remediar, pero la disminución en la cantidad de ellos y de los medicamentos que tiene es increíble”

Falta de vacunas

“El año pasado, arbitrariamente, se sacó del calendario la vacuna contra la meningitis que se da a los 11 años. Luego a principio de año esperamos seis meses y una vez que enviamos la carta documento, aparecieron estas vacunas. De todas maneras falta el segundo envío”

Deuda con la provincia

“No creo que vaya a llegar el dinero. Mi sensación es que se encuentran como en retirada”

“Estamos analizando ir a la Justicia si esto no cambia”

Sobre la Nación

“La reunión de ministros fue el miércoles pasado y estamos a la espera de una respuesta. No hay una política de salud a nivel nacional, la bajaron de rango y hay situaciones puntuales que afectaron a los ministerios. Me da la sensación que la salud no es la prioridad y no existe la conducción adecuada en esta área"

La venta de los alimentos del Programa 1.000 Días

"Es triste que la gente lucre con un plan que beneficia a sus propios hijos. Lo que se está vendiendo se lo está quitando a sus hijos"