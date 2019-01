En su celular no paraban de entrar llamadas y mensajes. DIARIO DE CUYO había dado a conocer que será el precandidato que competirá en las primarias con el intendente Franco Aranda, por lo que familiares, amigos, compañeros de trabajo y de la vida querían saludarlo. El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, se hizo ayer un tiempo en su ahora apretada agenda electoral y habló con este medio de su apuesta en Capital.





- ¿Por qué decidió ser candidato? Parecía que estaba cómodo en el Ministerio de Gobierno...



- Es un anhelo que tenía. Hace cuatro años, la coyuntura política no quiso que se diera y hoy existió la posibilidad. Se lo consulté al Gobernador, a quien le gustó la idea. Implica una interna con un compañero, incluso con un amigo, pero creo que es algo bueno para el proyecto del Gobernador: dos alternativas son válidas de exponérselas al capitalino.





- ¿Va a pedir licencia o renunciar a su cargo?



- Es probable que pueda pedir alguna licencia, al menos durante el término de mi campaña. Tengo un muy buen equipo de trabajo que, llegado el caso, podrá soportar mi corta ausencia en materia laboral, pero si no algún otro ministro tendrá que hacerse cargo de la cartera.





- ¿Su candidatura surge como una especie de manotazo de ahogado del frente Todos?



- No. El Gobernador ha dado la posibilidad de que se jueguen internas en muchos departamentos. Lo del manotazo de ahogado sería si no hubiese una opción válida, pero en Capital la hay y es Franco Aranda. Es parte de una estrategia electoral: generar una propuesta alternativa de dos figuras. También significa una mayor captación de votos para el proyecto, en caso de que se dé. Para el Gobernador es también ponerse en una vidriera más que interesante si logra consolidar este proyecto político.





- Hay encuestas que reflejarían que el intendente perdería frente al candidato de Cambiemos, en el que suena Colombo. ¿Le consta?



- Estamos en un momento en el que se generan muchísimas especulaciones. No he visto encuestas, pero repito: si tenés una alternativa válida, lo que es bueno, me parece aún mejor si son dos.





- Le preguntaba porque en el peronismo es una práctica habitual que aquel intendente que está en condiciones de repetir, no tiene internas...



- Los capitalinos somos muy exigentes y muy demandantes respecto del cumplimiento de nuestras necesidades en relación del servicio, su calidad y temporalidad. Es probable que exista algún tipo de demanda o la necesidad de determinados sectores de los vecinos que hoy no se esté satisfaciendo y que la alternativa que represento pueda seducir a ese sector.

"La competitividad está porque tanto Franco como yo tenemos confianza en ganar, amparados en nuestras gestiones".

- ¿Va a ganar la interna?



- Sí, me tengo toda la confianza. Si en un momento hubiese dudado, no me hubiese presentado. Tengo confianza además en mi equipo. No me las creo, pero sí que tengo chances de ganar.





-¿Qué cosas criticaría de la gestión de Aranda?



- A mí me gustaría diferenciarme a futuro con una gestión y no con críticas que pueda hacer. Franco ha tenido gestión destacada en algunos sentidos. La ciudadanía le ha marcado algunos inconvenientes con la Peatonal, que le puede pasar a cualquiera.





- Si bien el diputado departamental lo elige el Gobernador, ¿tiene alguna preferencia?



- Además de conformar equipos, sé complementarme muy bien con las personas que pasan a integrar el equipo. Así que estoy seguro que la persona que vaya de candidato a diputado será sumamente capaz, representativa y que va a desempeñar el trabajo de la mejor manera. Puedo sugerir, pero es él quien decide.





- Una de las críticas que circula contra el intendente es que ha tenido diferencias con las Juntas Departamentales y sectores del bloquismo, ¿va a integrar a esos sectores?



- Voy a contener a las Juntas y al bloquismo. De hecho, ya he charlado con los referentes de las cuatro Juntas de Capital, con los que tengo una relación de hace mucho. He tenido la oportunidad, por cuestiones de cercanía, de charlar con el presidente de la Convención Bloquista y pedir una reunión con la titular del partido. Si me toca ir al municipio, parte del equipo del Ministerio de Gobierno tiene que quedarse para desarrollar sus tareas, parte me acompañará y otra la tendré que generar con la Juntas, con los demás espacios políticos y con los otros partidos del frente.





-¿Ya tiene la lista de concejales?



- No, lo estoy charlando con todos ellos. Es la parte más compleja y que también es la que puede herir alguna susceptibilidad. No hemos hablado de nombres, estamos tratando de consensuar en función de sectores, cantidad de votos, por representación, por la magnitud de la cantidad de afiliados, pero estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo.





- Usted o Aranda se enfrentarán con Colombo y su proyecto...



- No sé cuál es el proyecto. Y me parece importante presentarle a la ciudadanía un proyecto. El recuerdo de su paso por la política como ministro de Gobierno, en un momento muy complejo de Argentina, es que no salió airoso. Hoy en la Anses está con una legislación complicada con respecto a los jubilados. Se ha puesto a consideración de la ciudadanía varias veces y no lo han elegido. No desmerezco a nadie. Simplemente, que cada uno muestre lo que ha hecho, lo que quiere hacer y por qué nos ponemos a consideración.