Anuncio de paro docente: el Gobierno ratificó la paritaria para el lunes y se descontará el día por la medida de fuerza

Según pudo reconstruir este medio, UDAP solicitó formalmente la continuidad de la negociación paritaria . A partir de ese pedido, el Ministerio de Educación respondió en los plazos correspondientes y fijó una nueva convocatoria para el lunes 13 de abril a las 15 horas , cuya notificación fue cursada correctamente.

Sin embargo, en el intervalo entre esa comunicación y la fecha establecida, los tres sindicatos presentaron ante la Subsecretaría de Trabajo las notificaciones de la medida de fuerza prevista para el jueves, indicaron las fuentes.

En ese contexto, siempre de acuerdo a versiones off the record, desde la Subsecretaría se les habría advertido a los gremios que, al encontrarse vigente una instancia de negociación paritaria, la normativa provincial que regula las discusiones colectivas no contempla la adopción de medidas de fuerza durante ese proceso.

Las fuentes consultadas señalaron además que la voluntad de continuar negociando se mantiene sin cambios y que la reunión del lunes sigue firme. “La paritaria del 13 de abril está confirmada y el Ejecutivo sostiene su compromiso con la mejora salarial docente”, aseguraron.

En esa línea, recordaron que la propuesta salarial oficial había sido aceptada inicialmente por dos de los gremios, aunque luego resolvieron rechazarla. A pesar de ese cambio de postura, se avanzó con el pago de casi la totalidad de lo ofrecido, priorizando el ingreso de los trabajadores por encima de la falta de un acuerdo firmado.

El escenario deja un dato llamativo: el paro fue convocado cuando ya existe una mesa paritaria prevista para apenas cuatro días después. Desde el entorno oficial insisten en que “el camino es el diálogo dentro del ámbito institucional de la paritaria y no la medida de fuerza mientras la negociación continúa abierta”.