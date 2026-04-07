Paritaria docente en San Juan: ya tiene fecha la nueva reunión entre el Gobierno y los gremios

La reunión paritaria se realizará en el Ministerio de Educación y forma parte de la negociación salarial entre el Gobierno provincial y los gremios docentes.

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes volverán a reunirse en una nueva mesa paritaria el próximo 13 de abril a las 15 horas, en el marco de la continuidad de la discusión salarial correspondiente al ciclo 2026.

La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución N° 3615-ME-2026, firmada el 6 de abril por la ministra de Educación, Silvia Fuentes. En el documento se establece que el encuentro tendrá lugar en la sede del Ministerio de Educación, ubicada en el Centro Cívico.

Además, la resolución dispone que deberán acreditarse los representantes gremiales, tanto titulares como suplentes, de UDAP, UDA y AMET. Así como los asesores designados por cada una de las partes que participarán en la mesa de diálogo.