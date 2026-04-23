Arrancó la carrera por la vacante del juez Romero: la Magistratura fijó un cronograma exprés para cubrir el cargo

El Consejo de la Magistratura activó formalmente el concurso para cubrir la vacante en la Cámara de Apelaciones de Paz que dejó el fallecimiento del juez Juan Luis Romero, y lo hizo con un cronograma ajustado que apunta a acelerar los tiempos en un tribunal que hoy funciona con una estructura reducida.

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Tal como adelantó DIARIO DE CUYO, la convocatoria, que se esperaba tras la comunicación oficial de la Corte de Justicia, establece que las inscripciones se realizarán entre el 4 y el 8 de mayo de manera virtual, a través del sitio oficial del Poder Judicial.

Los aspirantes deberán completar el formulario correspondiente y adjuntar en un único archivo PDF su currículum vitae con foto, el diploma de abogado y el certificado de matrícula del Foro de Abogados de San Juan.

El esquema diseñado por el organismo que preside el ministro Juan José Victoria contempla, además, una instancia de revisión inmediata: entre el 11 y el 13 de mayo, los postulantes podrán subsanar errores u omisiones en la documentación presentada, una ventana clave para evitar impugnaciones posteriores.

Precisamente, el calendario fija del 14 al 18 de mayo el plazo para eventuales objeciones a las candidaturas, un paso que suele ser determinante en concursos de alto perfil, donde los antecedentes profesionales y los vínculos políticos quedan bajo la lupa.

El movimiento del Consejo se da en un contexto de urgencia institucional. La muerte de Romero, ocurrida el 6 de abril a los 57 años, no solo generó impacto en el ámbito judicial y político, sino que dejó a la Cámara de Apelaciones de Paz con una integración limitada: un solo juez titular, Fernando Vargas, y dos subrogantes.

En Tribunales reconocen que la cobertura del cargo es prioritaria para normalizar el funcionamiento interno de un fuero sensible, donde se tramitan conflictos cotidianos de alta demanda.

El concurso será, además, el primer filtro de un proceso más amplio. El Consejo de la Magistratura deberá evaluar antecedentes y entrevistas para conformar una terna, que luego será elevada a la Cámara de Diputados. Será el Poder Legislativo el que tenga la última palabra en la designación del nuevo juez.

Uno de los puntos centrales del cronograma es la modalidad de inscripción, que se realizará exclusivamente de forma online. Según se detalló, los postulantes deberán presentar la documentación básica en formato digital, mientras que los antecedentes respaldatorios quedarán en poder de cada aspirante hasta que el Consejo los requiera en formato papel.